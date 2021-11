PSG Mercato : Vers un gros revirement dans le dossier Haaland ?

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 06:10

Selon la presse anglaise un géant de Premier League va s’immiscer dans le dossier Erling Haaland également courtisé par le PSG.

Les cartes bientôt redistribuées pour Erling Haaland ?

Après quelques semaines d’absence, Erling Haaland est de retour à la compétition. Samedi, l’avant-centre norvégien a signé son retour avec un but lors du succès de Dortmund sur la pelouse de Wolfsburg. Ce retour fracassant suffit pour relancer les rumeurs sur l’avenir du joueur de 21 ans. Lequel est notamment envoyé au Paris Saint-Germain pour assurer la succession de Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, le champion du monde tricolore devrait partir gratuitement au Real Madrid au terme de la saison. Une destination qui ne laisserait pas également insensible le buteur du BVB comme l’avait indiqué Mino Raiola, son agent. Mais comme le note quelques journaux anglais, un transfert d’Haaland n’est pas à exclure, notamment à Manchester United où il pourrait l’un des anciens mentors.

Un gros avantage pour United le Norvégien ?

The Mirror et The Sun assurent en effet qu’une arrivée de Ralf Rangnick sur le banc des Reds Devils devrait redistribuer les cartes dans ce dossier. Le technicien allemand est en effet celui qui avait signé Erling Haaland en janvier 2019 au RB Salzbourg où il officiait comme directeur des sports pour le groupe Red Bull. Le club mancunien serait désormais convaincu qu’il aurait de grandes chances de recruter le Norvégien avec Rangnick dans leurs rangs. Ce d’autant plus que l’idée d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo, son idole, pourrait séduire le buteur de Dortmund. Sous contrat avec le Borussia jusqu’en 2024, l’attaquant dispose d’une clause lui permettant de quitter le BVB contre un chèque compris entre 70 et 90 millions d’euros. Courtisans de longue date du numéro 9 des Marsupiaux, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid devront garder un œil sur les Reds Devils.