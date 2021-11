PSG-OGC Nice : Messi, grosse surprise au Parc des Princes ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 22:45

Le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes. Lionel Messi, la star argentine, pourrait tout simplement gâter les supporters parisiens.

Lionel Messi au Parc des Princes avec son 7e Ballon d’Or ?

Depuis quelques jours, plusieurs sources concordantes ont tué le suspense dans l’attribution du Ballon d’Or 2021. Alors que la cérémonie est prévue pour ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, Lionel Messi est déjà déclaré comme le vainqueur de ce prestigieux prix individuel. Dans son édition du dimanche, le quotidien espagnol Marca assurait ainsi que Karim Benzema, annoncé comme l’un des grands favoris pour le Graal avec Robert Lewandowski, savait déjà qu’il ne serait pas couronné puisque le gagnant était l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Une tendance confirmée par les journaux catalans Sport et Mundo Deportivo qui assurent que Messi va remporter son 7e Ballon d’Or grâce au succès de l’Argentine en Copa America et ses prestations avec le FC Barcelone la saison dernière. Et d’après les révélations du quotidien Le Parisien, l’ancien capitaine du FC Barcelone pourrait faire une grosse surprise aux supporters du PSG qui vont faire le déplacement au Parc des Princes mercredi soir pour assister au match contre l’OGC Nice, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.

« Mercredi, avant le match contre Nice, le public du Parc pourrait bien voir le numéro 30 argentin débarquer avec un objet un peu plus gros qu’une simple calebasse de maté entre les mains… », annonce le média régional. À l’étranger, certaines langues se délient déjà pour féliciter la Pulga.

Patrice Evra félicite déjà Messi pour son Ballon d'or !

Patrice Evra a lui aussi confirmé le sacre de Lionel Messi. Dimanche, l’ancien défenseur de Manchester United et de l’équipe de France a félicité le meneur de jeu du Paris Saint-Germain son septième Ballon d’Or. « Félicitations à Lionel Messi pour avoir gagné un autre Ballon d'or », a écrit en anglais l'ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille sur son compte Instagram. Une publication qui a beaucoup fait parler puisqu’elle est intervenue à la veille de la cérémonie de désignation du Ballon d’Or 2021.