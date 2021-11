FC Nantes : De terribles coups durs pour Antoine Kombouaré !

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 08:05

Avant la réception de l’ OM, l’entraîneur du FC Nantes a fait le point sur son effectif. Antoine Kombouaré sera privé de plusieurs joueurs face aux Olympiens.

FC Nantes : Antoine Kombouaré privé de cinq joueurs contre l’ OM

Dixième au classement Ligue 1 malgré les progrès entrevus lors de ce début de saison, le FC Nnates doit désormais enchaîner les résultats positifs pour conforter sa place en première partie de tableaux et remonter au classement. Après avoir tenu tête au champion en titre, le LOSC (1-1) le week-end dernier, les Canaris ont l’occasion de « valider » leur retour de forme avec la réception de l’ Olympique de Marseille. C’est le mot d'ordre qu’Antoine Kombouaré a fait passer en conférence de presse.

L’entraineur du FC Nantes espère « marcher » sur l’OM ce mercredi soir (21h) au stade La Beaujoire. Mais Antoine Kombouaré sera privé de cinq joueurs pour cette rencontre comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella et le défenseur brésilien Fabio sont suspendus. Sébastien Corchia, Renaud Emond et Roli Pereira seront également indisponibles pour ce match contre l’ Olympique de Marseille pour des raisons de santé. Mais Antoine Kombouaré n’a pas reçu que de mauvaises nouvelles en provenance de l’infirmerie.

Deux retours dans le groupe d'Antoine Kombouaré

L’entraineur du FC Nantes pourra en effet compter sur deux retours importants au sein de son effectif. Touché à la cuisse et absent depuis quelques semaines, Charles Traoré a repris l’entrainement avec les Canaris et est désormais opérationnel pour affronter l’ OM. « Lui et Jean-Charles Castelletto sont de retour », a confirmé le technicien kanak en conférence de presse. Deux retours qui font beaucoup de bien à l’effectif du FC Nantes, décimés depuis quelques semaines par de récurrentes blessures. Antoine Kombouaré devra sans doute revoir son onze de départ face aux Olympiens pour une rencontre qui s’annonce très mouvementée.