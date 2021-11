Barça Mercato : Accord trouvé pour un crack de Premier League !

Publié par Thomas le 30 novembre 2021 à 17:09

Tout s'accélère au Barça, où le club est tombé d'accord avec l'une de ses pistes chaudes en attaque pour un contrat longue durée.

Barça Mercato : Accord conclu avec Ferran Torres !

C’est le grand feuilleton en Catalogne et il est en passe de se boucler dans les prochains jours. Depuis l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone, de nombreux chantiers ont été entamés, avec notamment des objectifs mercato bien précis. Si le coach espagnol a fait part à ses dirigeants que certains joueurs seraient amenés à faire leurs valises du club, il les a aussi averti de l’urgence numéro une au Barça, à savoir, recruter un attaquant de haut niveau pour 2022.

La longue absence de Sergio Agüero, qui pourrait même se transformer en une fin de carrière précoce, a récemment poussé le board blaugrana à mettre les bouchées doubles en termes de mercato, multipliant les pistes partout en Europe. Si le FC Barcelone a récemment montré de l’intérêt pour des joueurs à bas coût comme Arthur Cabral du FC Bâle ou bien Roony Bardghji, jeune pépite suédoise du FC Copenhague, les Catalans pourraient bien finalement frapper un coup énorme en Premier League.

Comme l’avance le journaliste Patrick Berger, le Barça et Ferran Torres sont tombés d’accord ce mardi pour un transfert cet hiver. L’attaquant espagnol est pisté par Joan Laporta et Mateu Alemany depuis plusieurs semaines et avait même donné récemment son feu vert à l’écurie blaugrana pour que des négociations soient entamées. Selon le journaliste de Sport1, Barcelone et le joyau de Manchester City ont convenu un accord longue durée. Pep Guardiola a également donné son accord à son ancien club, tout n’est plus qu’une question de montant désormais.

Les Sky Blues, qui ont récemment refusé le prêt de Torres, ont fixé le prix du joueur à 70 millions d’euros. Une somme colossale qui semble hors de portée du Barça, néanmoins, les dirigeants catalans aimeraient inclure un de leurs joueurs dans l’opération afin d’alléger drastiquement le prix du transfert.