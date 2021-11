OM Mercato : Sampaoli dévoile sa priorité absolue pour cet hiver

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 21:39

Comme annoncé, l’ OM devrait vivre un mercato hivernal agité. L’entraîneur Jorge Sampaoli a identifié le secteur de jeu à renforcer cet hiver.

OM Mercato : Sampaoli veut des latéraux supplémentaires à Marseille

Malgré l'encadrement de la masse salariale infligé par la DNCG, l'Olympique de Marseille devrait se montrer très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen est très attendu pour son prochain recrutement. Et si le mercato hivernal s’annonce à grands pas, Jorge Sampaoli a tenu à rappeler sa priorité pour cette échéance, mettant ainsi la pression sur ses dirigeants.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM a en effet réitéré son souhait d’accueillir de nouveaux renforts en janvier prochain. Si des joueurs expérimentés sont espérés, Jorge Sampaoli a clairement placé le recrutement de deux nouveaux latéraux dans la liste de ses priorités. C’est dire que l’Olympique de Marseille recherche activement à doubler le poste de Pol Lirola (latéral droit) et celui de Jordan Amavi (latéral gauche) pour la suite de la saison.

« On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes. Pol Lirola est meilleur selon nous un cran plus haut, Valentin Rongier est meilleur dans l’axe », a fait savoir le technicien argentin. Alors quels sont les latéraux susceptibles de rejoindre Marseille cet hiver ?

La piste de Daniel Wass activée à Marseille

Si aucun nom n’a été évoqué par Jorge Sampaoli, la direction de l’ OM travaille déjà en coulisse pour rejoindre aux attentes de son entraineur. Ainsi, les dirigeants marseillais étudient en interne plusieurs pistes défensive. Et l’une d’entre elles mènerait à un certain Daniel Wass, en fin de contrat avec Valence CF. Le club marseillais, après une première tentative manquée, semble désormais en pole position pour s’offrir le défenseur danois à moindre coût cet hiver.

Le nom de Facundo Medina (RC Lens) est également associé ces dernières heures à Marseille. Sauf que cette séconde piste défensive s’annonce très compliquée pour l' OM, car il y a peu de chance que le club lensois accepte de céder son joueur en plein milieu de saison et encore moins à un concurrent direct pour les places européennes.