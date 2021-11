ASSE : PSG, mise au point de Puel sur la blessure de Neymar

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 23:35

Claude Puel a fait une mise au point sur la blessure de Neymar, lors du match ASSE - PSG. Il a protégé le jeune défenseur fautif des Verts.

ASSE : Puel, « il n'y a pas lieu d'incriminer Maçon sur la blessure de Neymar »

L’ ASSE s’est lourdement inclinée (1-3) face au PSG, dimanche en Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard, mais les Parisiens ont perdu Neymar sur blessure. La star du Paris Saint-Germain s’est blessée suite au tacle de Yvann Maçon (84e). Il souffre d’une grosse entorse à la cheville gauche. Vu la longue prériode d'indisponibilité du Brésilien, le défenseur de 23 ans de l’AS Saint-Étienne est pointé du doigt par des supporters du club de la capitale.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Claude Puel a défendu son joueur des critiques et attaques après avoir souhaité un prompt rétablissement à Neymar. « Il n'y a pas de polémique autour de la blessure de Neymar. Le club lui souhaite un bon rétablissement et de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Il n'y a pas lieu d'incriminer Yvann Maçon sur ce fait de jeu », a-t-il déclaré, un peu agacé.

Neymar indisponible 6 à 8 semaines

Il faut indiquer que le N°10 du PSG n’a pas été blessé directement par le tacle de l’arrière latéral droit de l’ ASSE. Il s’est tordu la cheville en glissant sur le pied du défenseur stéphanois au moment de sa chute. Neympar avait été évacué du terrain sur civière (87e) et avait été remplacé par Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans). Dans un communiqué officiel, le Paris SG a appris que l'ancien joueur du FC Barcelone sera indisponible entre 6 à 8 semaines. Yvann Maçon aussi avait été sorti par Claude Puel au même moment que le Brésilien blessé, au profit de l'attaquant Jean-Philippe Krasso.