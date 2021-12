OM : Le groupe de Sampaoli, un absent de taille contre Nantes

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2021 à 12:37

Ce mercredi soir, l’ OM a rendez-vous au FC Nantes dans le cadre de 16e journée de Ligue 1. Et pour cette affiche, Jorge Sampaoli sera privé d’un attaquant.

OM : Une grosse absence confirmée contre le FC Nantes

Trois jours après sa victoire contre Troyes (1-0) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir (21h) sur la pelouse de la Beaujoire pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Cette affiche génère une grande attente auprès des supporters des deux clubs. Mais pour ce choc, l’ OM se présentera à Nantes avec un effectif qui ne sera pas au complet.

En effet, l’Olympique de Marseille devra se passer de Cengiz Ünder. Touché au dos lors de la trêve internationale et absent depuis plus de quelques semaines, l’attaquant turc est trop court pour le voyage à Nantes. L’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, n’a pas voulu prendre de risque, Cengiz Ünder a été laissé au repos afin d’éviter une éventuelle rechute. Son absence est tout de même une perte importante pour l’effectif marseillais, car l’attaquant turc est l’un des joueurs offensifs les plus performants du début de saison de l’ Olympique de Marseille, comptabilisant 5 buts en 15 apparitions avant sa blessure.

En revanche, Jorge Sampaoli pourra bien s’appuyer sur sa pépite Bamba Dieng. S’il avait serré les dents la semaine dernière contre Troyes en raison de douleurs au genou, l’attaquant sénégalais est apte pour le match contre le FC Nantes. Il figure bel et bien dans le groupe marseillais.

Le groupe de l’Olympique de Marseille contre Nantes :

Gardiens : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Amavi, Lirola, Peres, Alvaro, Saliba, Caleta-Car

Milieux de terrain : Kamara, Guendouzi, Rongier, Targhalline, Gueye, Gerson, Harit

Attaquants : Luis Henrique, Milik, Payet, De la Fuente, Bamba Dieng