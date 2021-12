OL Mercato : Un départ officialisé à l'Olympique Lyonnais !

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 16:13

L’ OL a laissé filer un jeune joueur évoluant avec la réserve. Ce dernier a été prêté à un club de National pour une saison et demie.

OL : Eli Wissa prêté au FC Villefranche en National

En manque de temps de jeu à l’ OL, un jeune attaquant prometteur a décidé d’aller voir ailleurs. Et pour lui permettre de jouer régulièrement et de s’aguerrir, l’Olympique Lyonnais l’a prêté au FC Villefranche, actuel 3e de la division National. Cela pour une saison et demie. « L’ OL informe du prêt d’Eli Wissa, sans option d’achat, jusqu’au 30 juin 2022, au club du FC Villefranche Beaujolais […]. L’Olympique Lyonnais lui souhaite une excellente saison au sein de son club partenaire, le FCVB, actuellement 3e du championnat de National », a officialisé le club de la capitale des Gaules, ce mercredi.

Sans aucun doute, le jeune avant-centre part de Lyon déçu, car il rêvait de s’y imposer avec les pros. « Je suis très heureux et ému, car l’ OL est un très grand club. C’est une grande satisfaction de porter les couleurs lyonnaises. Je veux être le plus décisif possible et monter avec les pros rapidement », avait-il déclaré, très ambitieux, lors de sa signature chez les Gones.

Aucun match avec les pros en deux saisons et demie

Frère cadet de Yoane Wissa (ex-FC Lorient et Brentforf FC), Eli Wissa n’est pas un pur produit de l’ OL. Il a rejoint le club à la mi-juillet 2019, en provenance du Stade Lavallois et a signé immédiatement son premier contrat professionnel à 16 ans et 10 mois. Après ses apparitions prometteuses avec la réserve lyonnaise lors de l’exercice 2019-2020, le natif d’Essonne a prolongé son contrat de deux ans supplémentaires en septembre 2020, jusqu’au 30 juin 2024.

Mais en deux ans et demi entre Rhône et Saône, il n’a joué aucun match avec l’équipe professionnelle de l’ OL. L’ex-international français U16 a cependant disputé 9 matches avec les U19 rhodaniens en UEFA Youth League lors de la saison 2019-2020 et avait marqué 3 buts dans la compétition.