PSG Mercato : Un coup sublime en défense se précise !

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 19:13

Si le PSG est connu depuis des années pour dépenser de grosses sommes sur le mercato, le club pourrait réaliser une belle affaire en défense pour 0€.

PSG Mercato : Marquinhos rêve d’une fin de carrière à Paris

Encore héroïque le week-end dernier contre l’AS Saint-Etienne, Marquinhos est sans conteste le chouchou du Parc des Princes depuis maintenant plusieurs saisons. Arrivé sur la pointe des pieds de l’AS Roma en 2013, le défenseur central brésilien s’est progressivement imposé sous l’ère QSI devenant le patron de l’équipe parisienne, se hissant par la même occasion au rang des meilleurs centraux de la planète. Mais si les fans Rouge et Bleu chérissent tant leur capitaine, c’est aussi et surtout pour l’amour qu’il porte pour le Paris SG.

Ce mercredi, Marquinhos a fait une annonce qui devrait ravir les fans du PSG, puisque le défenseur de 27 ans a évoqué une fin de carrière dans la Ville Lumière. Dans l’émission Hors Terrain d’Amazon Prime, le joueur parisien a confié au journaliste Mohamed Bouafsi ses envies de prolongations dans la capitale, tout en gardant un œil lucide sur l’écosystème footballistique " Finir ma carrière au PSG ? Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot. (…) Il faut être bon, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club. ".

Déjà il y a quelques mois sur les ondes d’Europe 1, le capitaine du Parc des Princes avait révélé vouloir terminer sa carrière au PSG, un club où il se sent heureux d’un point de vue sportif comme personnel " Ça me plairait, je ne pense pas à changer d’air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau. " avait-t-il déclaré.

Un Brésilien de plus en plus Parisien

Les fans de la première heure s’en souviennent, appareil dentaire, quelques boutons d’acné, le Marquinhos d’il y a huit ans, lors de son arrivée au Paris Saint-Germain, semble aux antipodes de la personne qu’il est aujourd’hui. Le défenseur parle désormais couramment français, une langue qu’il enseigne même à ses enfants, tous nés dans la capitale française.

Le Brésilien est un leader, après 331 matches sous la tunique Rouge et Bleu, Marqui aide désormais ses autres coéquipiers sudaméricains à s'intégrer dans leur nouvelle aventure parisienne, et n’hésite pas à se convertir en professeur quand il en est nécessaire " Oui j’aide mes coéquipiers à parler le français ! J’essaye avec Ney’ surtout ! (rires) Parfois, les autres ont des difficultés et ils me demandent si je peux les aider et moi je suis toujours disponible " confiait-t-il il y a un mois sur la chaîne officielle du PSG.