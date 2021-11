Barça Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Dembélé !

Publié par Thomas le 26 novembre 2021 à 12:35

Le Barça insiste depuis plusieurs semaines pour prolonger son attaquant tricolore Ousmane Dembélé, mais le joueur semble avoir pris sa décision.

Barça Mercato : Dembélé refuse de prolonger

Le dossier monopolise les attentions de tous les dirigeants du FC Barcelone depuis cet été. À quelques mois de la fin de son contrat chez les Blaugranas, Ousmane Dembélé n’a toujours pas convenu de prolongation. Une situation qui préoccupe le board du Barça, et notamment Xavi, qui depuis son arrivée, fait le forcing auprès du joueur pour le convaincre de rester.

Seulement, et à en croire les informations du Mundo Deportivo, le dossier semble très mal embarqué, puisque l’attaquant français vient tout juste de refuser l’offre des Catalans. De son côté, Moussa Sissoko, l’agent du joueur de 25 ans, ne cesse de se rapprocher de gros clubs anglais, qui chaque jour commencent à gagner du terrain.

En pleine crise économique, le Barça tente tant bien que mal de convaincre son joyau, en lui proposant récemment, un salaire attractif, mais qui évoluerait en fonction de ses pépins physiques (le joueur est sujet depuis son arrivée à de nombreuses blessures qui pénalisent le club). En d’autres termes, Dembélé n’a jamais été aussi proche de la sortie au FC Barcelone, et voit deux prétendants sérieux mener une lutte sans merci pour l’enrôler.

Newcastle s’ajoute à la liste

La situation chaotique de la prolongation de Dembouz ne laisse pas insensible de gros clubs et notamment plusieurs écuries de Premier League. En plus de Manchester Unitedqui a fait de l’attaquant français son objectif mercato en attaque, Newcastle a également fait son grand retour sur la liste des prétendants sérieux au joueur. Depuis leur rachat par le fonds d’investissement saoudien, les Magpies voient grand et commencent à peser dans le rapport de force outre-Manche.

Le club dispose d’une enveloppe énorme pour recruter et pourrait bien mettre la concurrence à l’amende en répondant totalement aux exigences économiques de Dembélé. On parle de 15 millions d’euros annuel, plus 15 millions d’euros de prime à la signature plus une belle commission pour son agent.