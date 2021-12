PSG Mercato : Les priorités de Leonardo pour cet hiver

Publié par Ange A. le 01 décembre 2021 à 23:00

Malgré ses arrivées de prestige enregistrées en été, le PSG devrait encore se renforcer cet hiver. Les postes à pouvoir été identifiés.

Encore du mouvement annoncé au PSG cet hiver

Confortable leader de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain réalise une belle première de saison. Celle-ci reste néanmoins entachée par les contreperformances du PSG en Ligue des champions. Battu par Manchester City lors de la dernière journée, Paris va finir deuxième de sa poule et affrontera un cador en huitièmes de la C1. Au vu des échéances à venir, le club de la capitale devrait encore recruter lors du mercato hivernal. 90 Min croit savoir quels sont les postes à pouvoir pour renforcer les rangs de Mauricio Pochettino.

D’après le média en ligne, Mauricio Pochettino devra notamment recruter un nouvel arrière-droit. Achraf Hakimi étant appelé à disputer la Coupe d’Afrique au Cameroun à partir de janvier, il importe de lui trouver un remplaçant de qualité. Thilo Kehrer et Colin Dagba, ses doublures ne donneraient pas satisfaction en interne. De même, la source indique que le PSG devra aussi trouver un bon remplaçant à Marco Verratti. Le milieu italien est sujet aux pépins physiques récurrents et n’a disputé que huit rencontres début de la saison.

Un gros départ en attaque à Paris en janvier ?

Le journal spécialisé note également que le Paris Saint-Germain devra se débarrasser de Mauro Icardi. Déjà à la peine sur le rectangle vert, l’avant-centre argentin n’a pas été aidé par ses récents déboires extraconjugaux. Recruté contre 50 millions d’euros en 2020, l’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2024 et vaudrait plus que 35 millions selon Transfermarkt. Mais cette échéance est désormais hypothétique compte tenu de son nouveau statut de remplaçant et son bilan peu reluisant. Il ne compte que trois buts en 14 apparitions (6 titularisations) cette saison. Raison pour laquelle le PSG devrait s’offrir un nouvel avant-centre plus efficace pour oublier l’ancien intériste. Reste maintenant à attendre l’ouverture du mercato hivernal pour savoir si Leonardo va signer ces renforts au Paris Saint-Germain.