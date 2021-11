PSG Mercato : Un premier départ déjà confirmé à Paris pour cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 14:54

Le mercato hivernal approche à grands pas et les lignes bougent déjà au PSG. Un protégé de Mauricio Pochettino a annoncé des envies d’ailleurs.

Sergio Rico veut quitter le PSG pour avoir du temps de jeu

Déjà barré par Keylor Navas, Sergio Rico a vu son avenir au Paris Saint-Germain totalement s’assombrir avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma lors du mercato estival passé. Depuis le début de la saison, le gardien de but espagnol n’a disputé qu’une seule rencontre de Ligue 1. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, l’ancien portier du FC Séville a compris qu’il n’a qu’une seule et unique option s’il veut vraiment poursuivre sa carrière, c’est de quitter le Paris SG.

« Je veux rester en forme au cas où une opportunité se présenterait sur le marché d'hiver ou plus tard en été (…) J'ai déjà essayé de partir cet été, mais ça n'a pas pu être le cas. Il faut s'entendre avec le PSG. Pour le moment, je n'ai pas d'offre. Il est encore tôt et s’en aller maintenant, en milieu de saison, semble compliqué », a expliqué Sergio Rico dans les colonnes de Mundo Deportivo. Mais quitter le club parisien pour quelle destination ?

PSG Mercato : Quelle destination pour Sergio Rico ?

Relégué au statut de troisième gardien de but dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain derrière le tandem Navas-Donnarumma, Sergio Rico veut donc aller voir ailleurs. Mais les offres le concernant se font rares. Lors du dernier mercato estival, The Mirror avait évoqué un intérêt de Leicester pour l’international espagnol de 28 ans. La Lazio Rome, Schalke 04 et Galatasaray avaient également été annoncés sur les traces du protégé de Mauricio Pochettino.

Selon le média grec SportFM, l'Olympiakos suit attentivement la situation de Rico au Paris Saint-Germain. De son côté, Leonardo serait d’ores et déjà ouvert à un départ du natif de Séville. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Sergio Rico vaut actuellement 5 millions d’euros. Un montant qui pourrait faciliter son transfert en janvier.