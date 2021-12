ASSE : Colère et regret de Puel après la défaite à Brest

Publié par ALEXIS le 02 décembre 2021 à 09:08

L’ ASSE s’est encore inclinée, à Brest, sur un penalty contestable. Claude Puel exprime sa colère et ses regrets après cette 8e défaite.

ASSE : Puel « un fait de jeu nous prive d’un résultat positif »

Après la défaite contre le leader de la Ligue 1, le PSG, l’ ASSE avait à coeur de prendre trois points contre le Stade Brestois, mercredi soir en Bretagne. Mais l’équipe de Claude Puel s’est inclinée suite à un but sur penalty transformé par Romain Faivre (64e). Le penalty sifflé par l'arbitre Mikael Lesage est consécutif à une faute de main de Lucas Gourna-Douath, à l'angle gauche de la surface. Revenu sur l’action du penalty, Claude Puel conteste la décision de l’arbitre.

« Ce n’est pas épaule contre épaule. C’est un coup dans le dos qui déséquilibre Lucas Gourna. C’est dur à accepter. On est quand même bien équipé pour voir s’il y a faute ou pas. C’est très frustrant de concéder cette défaite dans ces conditions et dans un match qu’on maîtrisait globalement », a-t-il expliqué. « Un fait de jeu nous prive d’un résultat positif. C'est dommage, car on l’aurait mérité », a regretté l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

L'AS Saint-Étienne se concentre sur le match contre le Stade Rennais

Cette défaite à Brest est la 8e des Verts cette saison en championnat. Et ils sont toujours derniers et relégables en Ligue 2, à 3 journées de la fin de la phase aller de la L1. Conscient du danger, Claude Puel s’est projeté directement sur le prochain match de l’ ASSE contre le Stade Rennais, le dimanche 5 décembre (13h) à Geoffroy-Guichard. « On n’a pas le droit de s'apitoyer, ça ne sert à rien de ressasser. Certains peuvent être abattus, certains colériques. Après on remet le bleu de chauffe et on prépare le prochain match », a-t-il recommandé à ses joueurs.

« La réussite, il faut aller la chercher. […] Il faut compter avec les impondérables, la malchance, les décisions des arbitres. Ça fait partie de ce qu’on doit affronter. Il ne faut surtout pas subir et continuer à avancer », a conseillé le coach de l' ASSE.