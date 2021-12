OM : Enorme coup dur pour Marseille avant la réception de Brest

Publié par Timothée Jean le 03 décembre 2021 à 14:55

24 heures avant le match OM-Brest, le club marseillais a reçu une terrible nouvelle. Jorge Sampaoli pourrait être privé de l’un de ses meilleurs atouts offensifs.

OM : Dimitri Payet absent face au Stade Brestois ?

L’Olympique de Marseille a presque oublié la terrible élimination en Ligue Europa. Après la défaite à Galatasaray (4-2), l’ OM, qui peut encore espérer un repêchage en Europa Conference League, monte en puissance en championnat. Les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet enchaîné deux victoires en Ligue 1 et occupent désormais la 2e place du championnat. L’OM compte poursuivre sur cette belle lancée et tentera de s’imposer ce samedi soir (17h) face au Stade Brestois au Vélodrome. Mais pour cette rencontre à domicile, Jorge Sampaoli risque d’être privé de Dimitri Payet.

Positionné en faux neuf, le capitaine marseillais a réalisé une bonne prestation face au FC Nantes. Mais le meneur de jeu de l’ OM est désormais incertain pour la réception de Brest en raison d'accumulation de matches. « Il ne s'est pas entrainé ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matches à très haute intensité, il est resté en salle aujourd'hui », a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse ce vendredi.

Il faudra patienter avant d’être fixé sur sa présence dans le groupe marseillais. « On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible pour Brest. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a un contrôle différent des matchs quand il est là. On n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir s'améliorer sur ce point, car il ne peut pas jouer tout le temps » a ajouté le coach marseillais.

Bamba Dieng vers un forfait, Cengiz Ünder de retour

Jorge Sampaoli devrait également revoir ses plans pour son attaquant face à Brest, car Bamba Dieng devrait manquer cette rencontre. L’attaquant sénégalais souffre de douleurs au genou. « Concernant Bamba Dieng, c'est un peu compliqué, car il a une douleur au genou qui persiste », a confié l’Argentin. Le coach marseillais a néanmoins reçu une bonne nouvelle en provenance de l’Infirmerie. « Cengiz Ünder a repris avec le groupe, on espère qu'il sera là demain. »