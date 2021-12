ASSE : Les bonnes nouvelles s'enchaînent à Sainté avant le SRFC

Publié par ALEXIS le 03 décembre 2021 à 18:25

L’ ASSE affronte le Stade Rennais, dimanche (13h). Pendant la préparation de ce match, Claude Puel a reçu de bonnes nouvelles à l’Etrat.

ASSE : Yvan Neyou retrouve l'entraînement

Après sa défaite regrettable contre le Stade Brestois (1-0), en raison du penalty discutable accordé au club breton, l’ ASSE va tenter de se remettre la tête à l’endroit, dimanche, lors de la venue du Stade Rennais à Geoffroy-Guichard. Rentrés de Brest, Claude Puel et ses joueurs se sont plongés immédiatement dans la préparation du match contre le SRFC. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour le coach de l’AS Saint-Étienne. Sur les images de la séance d’entraînement de ce vendredi, Yvan Neyou est revenu de blessure. Il est bien présent au centre sportif Robert Herbin à l’Etrat, après un mois d'indisponibilité.

On le voit trottiner, puis se soumettre à des exercices spécifiques. Évidemment, il est revenu à l’entraînement après sa blessure, mais il s’entraîne encore en dehors du collectif. Le retour du meneur de jeu de l’ ASSE est certes une bonne nouvelle pour Claude Puel, mais apparemment il est trop juste pour être opérationnel contre le Stade Rennais, dimanche. Néanmoins, le Camerounais devrait retrouver le groupe des Verts lors du déplacement au Stade de Reims, le samedi 11 décembre (21h).

Kolodziejczak, Green et Youssouf de retour de suspension

Exclu contre le PSG et suspendu lors de la défaite à Brest, Timothée Kolodziejczak fait lui aussi son retour. Il est disponible pour affronter le SRFC, car la LFP lui a infligé un seul match de suspension ferme et un autre avec sursis. Ayant purgé leur match de suspension face au Stade Brestois, le gardien de but N°1 de l' ASSE, Étienne Green et le milieu de terrain Zaydou Youssouf font aussi leur retour dans le groupe stéphanois. Claude Puel peut donc compter sur son groupe presque au complet face aux Rouge et Noir.