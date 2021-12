Stade Rennais : Coup dur confirmé pour Rennes contre l'ASSE

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 06:07

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne ce dimanche. Le SRFC enregistre un forfait de taille contre l’ASSE.

Une absence confirmée pour le Stade Rennais contre l’ASSE

Battu à domicile par le Lille OSC (1-2) lors de la dernière journée, le Stade Rennais va tenter de relever la tête ce dimanche. Rennes se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats. Expulsé contre le LOSC, Bruno Genesio sera privé de banc à Geoffroy-Guichard. C’est depuis les tribunes qu’il va assister au match de ses poulains contre les Verts. En marge de cette opposition, l’entraîneur du SRFC a fait le point sur son groupe. Le coach des Rouge et noir enregistre un forfait de taille contre la lanterne rouge. Le club breton sera en effet privé de Flavien Tait au Chaudron.

Flavien Tait absent, un nouveau coup dur pour le SRFC

En conférence de presse, Bruno Genesio a révélé que son milieu de terrain sera forfait contre l’AS Saint-Étienne. Touché à la hanche, le milieu de terrain de 28 ans est l’un des éléments essentiels du dispositif de Bruno Genesio. Contre l’ ASSE, il va manquer sa deuxième rencontre de la saison après celle contre Lille lors de la dernière journée. Il a disputé 21 rencontres cette saison, dont 20 en tant que titulaire, pour trois buts et autant de passes décisives. Outre Tait, le coach du Stade Rennais sera encore privé de Jérémy Gélin, un blessé de longue date. « Flavien va beaucoup mieux, pas suffisamment pour être dans le groupe dimanche. On a un espoir de le récupérer pour le match de Tottenham. Pas d’autre absent à part Jérémy Gélin qui a repris la course », a indiqué l’entraîneur de Rennes en conférence de presse.