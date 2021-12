PSG Mercato : Donnarumma, Navas, Zlatan met le feu au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 17:15

Candidat pour remplacer Leonardo au PSG, Zlatan Ibrahimovic a donné son avis sur la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Zlatan a fait son choix entre Donnarumma et Navas

Profitant d’une longue interview accordée au média espagnol Corriere della Sera, à l’occasion de la promotion de son prochain livre intitulé « Adrenalina », Zlatan Ibrahimovic a ouvertement exprimé son choix entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien titulaire au Paris Saint-Germain.

« Donnarumma ? C’est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit faire le bordel pour être titulaire au PSG », a expliqué l’international suédois de 40 ans. Préférant l’international italien de 22 ans avec lequel il a d’ailleurs joué à l’AC Milan durant la saison 2020-2021, l’attaquant des Rossoneri a envoyé une pique au clan des Sud-Américains du PSG qui imposent le choix de Navas à l’entraîneur Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Zlatan tacle le clan des Sud-Américains

Zlatan Ibrahimovic est convaincu que Gianluigi Donnarumma va parvenir à prendre le dessus sur Keylor Navas et s’imposer comme le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Si Mauricio Pochettino a décidé de faire jouer l’alternance entre les deux gardiens de but, Zlatan Ibrahimovic pense que le Champion d’Europe en titre va rapidement passer devant dans la hiérarchie puisque plus fort que l’ancien portier du Real Madrid.

Connu pour son franc-parler, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG estime que si Navas partage le temps de jeu avec Donnarumma, c’est uniquement en raison de la pression interne des Sud-Américains du vestiaire parisien. « Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue. Gigio est plus fort », a indiqué Zlatan. Arrivé cet été au PSG tout juste auréolé de son titre de meilleur gardien de l'Euro 2021, Donnarumma dispose d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026.