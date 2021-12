RC Lens : Franck Haise livre les clés du hold-up contre le PSG

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 06:59

Le RC Lens a tenu le Paris Saint-Germain en échec samedi soir. Franck Haise est revenu sur ses choix tactiques après la rencontre.

Le RC Lens proche de l’exploit contre le PSG

Disposant de son groupe au complet, Franck Haise avait tout pour créer la surprise contre le Paris Saint-Germain samedi soir. Déjà vainqueur du PSG à Bollaert la saison dernière, le coach du Racing Club de Lens était proche de rééditer l’exploit. Seko Fofana pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score pour les Sang et Or juste après l’heure de jeu. Les Parisiens se sont évités une nouvelle défaite contre Lens dans le temps additionnel. Sur un service de Kylian Mbappé, Giorginio Wijnaldum a permis aux visiteurs de sauver le point du match nul. S’il n’a pas fait chuter le leader, le coach lensois est tout de même satisfait de la prestation de ses poulains.

Les mots de Franck Haise après le nul contre Paris

« Rien que pour mes joueurs et mon staff, je veux que ce soit un sentiment de fierté. Il y a de la déception à l’intérieur, mais je dois montrer une grande fierté pour ce qu’ils ont fait », a d’abord lâché le coach du RC Lens selon les propos relayés par L’Équipe. Franck Haise a livré quelques ingrédients de cette performance contre le Paris Saint-Germain. « Je souhaitais poser des problèmes à Paris sur notre animation offensive. Nous savions qu’il fallait bien défendre, mais nous devions leur poser des problèmes. L’idée de ces deux milieux créatifs au-dessus de notre double pivot, avec nos deux pistons, l’ambition était de sortir les ballons », a-t-il confié. Contre le PSG, Lens a enchaîné son troisième match nul de suite en championnat. Les Sang et or calent à la 5e place de Ligue 1 Uber Eats. Ils vont tenter de renouer avec la victoire après quatre matchs sans succès contre le FC Nantes lors de la prochaine journée.