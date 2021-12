RC Lens : Les Sang et or au complet pour le choc contre Paris

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 02:27

Le RC Lens va passer un énorme test ce samedi avec la réception du Paris Saint-Germain. Franck Haise ne déplore aucun nouveau forfait.

Le RC Lens paré pour la réception du PSG

Cinquième de Ligue 1, le Racing Club de Lens est sans doute l’invité surprise du Top 5 du championnat. Le RC Lens n’accuse même que trois points de retard sur l’Olympique de Marseille, actuel 2e. En cas de victoire ce samedi, les Sang et Or pourraient même s’emparer provisoirement de la place de dauphin. Mais pour y parvenir, Franck Haise et ses poulains devront dompter le Paris Saint-Germain, solide leader avec 12 points d’avance sur l’OM. Le club nordiste reçoit le PSG à Bollaert pour le compte de la 17e journée du championnat. Pour ce choc, l’entraîneur lensois dispose de son groupe au complet. Il a convoqué 20 joueurs pour cette rencontre. Blessé depuis le 5 novembre, Wesley Saïd n’est toujours pas opérationnel.

Une fin de série face à Paris pour Lens ?

Contre le Paris Saint-Germain, le RC Lens va tenter de mettre un terme à sa mauvaise passe actuelle. Les Sang et Or restent sur trois matchs sans victoire. Après la gifle reçue à Brest (4-0) lors de la 14e journée, les poulains de Franck Haise viennent d’enchaîner deux nuls lors de leurs dernières sorties contre Angers (2-2) et Clermont (2-2). Un succès contre Paris s’avère donc crucial dans leur course à l’Europe. À noter que les Parisiens s’étaient inclinés (1-0) lors de leur dernière venue à Bollaert. Reste maintenant à savoir si le club de l’Artois va rééditer cet exploit face à un PSG qui voudra se rassurer avant de recevoir le Club Bruges en Ligue des champions.