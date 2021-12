LOSC Mercato : Menace londonienne pour une pépite lilloise

Publié par Ange A. le 06 décembre 2021 à 07:30

Lille pourrait perdre un crack dans les prochains mois. Deux clubs de Londres seraient à la lutte pour recruter cette pépite du LOSC.

Deux clubs londoniens se disputent un joueur du LOSC

Le Lille OSC a enregistré pas mal de départs l’été dernier suite à son titre de champion de France. Bien qu’en difficulté cette saison avec sa 11e place en Ligue 1 Uber Eats, le LOSC devrait encore perdre des joueurs dans les mois à venir. La presse italienne révélait déjà un accord entre Jonathan Ikoné et la Fiorentina en vue d’un transfert en janvier. Comme l’ancien titi parisien, Renato Sanches pourrait aussi plier bagages dans les prochains mois. Le milieu portugais serait notamment sur les tablettes de deux ennemis jurés de Premier League. AS assure en effet qu’Arsenal et Tottenham sont à l’affût pour recruter le Golden Boy 2016. Le média madrilène croit savoir que les deux clubs nord-londoniens prépareraient chacun une offre en vue du transfert de Sanches.

Le Barça toujours en course pour Renato Sanches

D’après la même source espagnole, le FC Barcelone n’a pas renoncé à recruter Renato Sanches. Le Portugais avait déjà révélé qu’il était proche de rejoindre le Barça l’été dernier. Mais son transfert ne s’était pas réalisé en raison d’une blessure. Malgré les éclosions de Pedri, Gavi et autres Nico Gonzalez, le club catalan aurait toujours le nom du milieu de Lille dans sa short-list. Les Blaugranas voudraient recruter le Portugais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Recruté contre 20 millions d’euros en provenance du Bayern Munich en 2019, Sanches est encore sous contrat au LOSC jusqu’en 2023. Il ne lui restera plus qu’une année de contrat au terme de la saison. Alors qu’une prolongation ne semble pas à l’étude, l’ancien Bavarois pourrait quitter le club nordiste d’ici la fin de la saison. Sa valeur marchande s’élève à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.