LOSC Mercato : La raison folle du transfert avorté de Sanches au Barça

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 10:55

Cet été, Renato Sanches était à un pas de rallier le Barça. Mais si le joyau portugais est encore au LOSC, c'est pour une raison bien précise.

LOSC Mercato : Lille sauvé grâce à une blessure

C’était l’un des feuilletons les plus animés de notre championnat. Cet été, Renato Sanches était au centre de nombreuses convoitises après sa saison fantastique avec le LOSC, mais aussi ses très belles performances avec le Portugal lors de l’Euro. Il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt de gros cadors comme le FC Barcelone, qui remuait ciel et terre pour enrôler le milieu de terrain. Malgré des offensives de clubs anglais comme Liverpool, c’est bien le club catalan qui était parvenu à obtenir les faveurs du crack de 24 ans.

Une tendance confirmée par Sanches dans les colonnes de la Voix du Nord, qui raconte une envie réciproque à l'époque entre lui et le Barça de travailler ensemble. Lille était aussi favorable à un transfert, tout était quasi bouclé, seulement le joueur a alors connu une déconvenue qui allait compromettre ce départ. Une blessure de près de deux mois, contractée début août, qui avait alors contrarié les plans de l’entraîneur barcelonais de l’époque, Ronald Koeman, qui avait préféré mettre le dossier en stand-by. " Si je ne m’étais pas blessé, j’aurais signé au FC Barcelone cet été car les deux clubs (Barça et LOSC) étaient tombés d’accord. "

Une nouvelle chance en 2022 ?

Si Renato Sanches semble avoir récupéré son niveau après sa longue absence et continue de faire le bonheur des Dogues, pas sûr que le joueur de 24 ans ait envie de s’éterniser dans le Nord, aux vues de nombreux intérêts de gros clubs en Europe. Sous contrat jusqu’en 2023 à Lille, le Portugais n’a pas l’intention de renouveler son contrat et pense déjà à un départ en 2022. Le Barça continue d’être une destination de choix pour lui, néanmoins, l’arrivée de Xavi à la tête du club pourrait radicalement changer la donne cette fois-ci.

Le technicien espagnol a clairement fait part à ses dirigeants qu’il ne comptait pas recruter de milieux pour 2022, ce dernier se montrerait pleinement confiant de son entrejeu actuel et accorderait beaucoup d’espoirs sur la jeune génération (Nico, Gavi, Pedri…). De son côté, Renato Sanches semble aussi avoir changé de fusil d’épaule et préférerait désormais rallier l’AC Milan, avec qui il est en contact permanant depuis plusieurs semaines.