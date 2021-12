Stade Rennais Mercato : André se lâche sur son transfert au LOSC

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2021 à 16:41

Ayant quitté le Stade Rennais pour le LOSC à l’été 2019, Benjamin André est revenu sur son choix après le match du LOSC contre l’ESTAC.

LOSC : Benjamin André ne regrette pas son départ du Stade Rennais

Benjamin André (31 ans) a quitté le Stade Rennais au profit du LOSC en juillet 2019. Il a en effet fait l’objet d’un transfert direct du club breton pour un montant de 7 M€. Alors qu’il est dans sa 3e saison consécutive à Lille OSC, le milieu de terrain avoue qu’il ne regrette pas son choix même si le risque existait. « En partant de Rennes, je prenais un risque. J’étais dans mon confort, je pense que j’arrivais à la fin d’un cycle. J’avais besoin de voir autre chose », a-t-il justifié dans une interview sur le site internet du club nordiste.

« Le LOSC est arrivé avec un discours qui m’a séduit, qui m’a convaincu de venir. Je me souviens qu’en annonçant mon départ, certaines personnes m’avaient dit qu’il n’y aurait pas beaucoup de différences, que je ne gagnerais pas forcément plus de titres au LOSC qu’au Stade Rennais. Quand on fait le bilan trois ans après, il n’y a pas de doute que j’ai fait le bon choix », a souligné Benjamin André.

« J’ai remporté un titre de champion de France, un Trophée des Champions, j’ai découvert la Champions League. C’est important dans une carrière, car ce sont des choses qui restent à la fin. Et je n’oublie pas que c’est le LOSC qui m’a permis de réaliser tout ça. J’y ai contribué du mieux que je pouvais », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain parti pour finir sa carrière à Lille OSC ?

Le match contre l’ES Troyes AC, samedi, lors de la 17e journée de Ligue 1, était le 100e de Benjamin André sous les couleurs lilloises. Il a même été décisif lors de la victoire des Dogues (2-1), en délivrant la dernière passe sur le but égalisateur de Jonathan David (1-1, 48e). Sous contrat au LOSC jusqu'en juin 2023, le natif de Nice pourrait y finir sa carrière en cas de prolongation. « Je suis aussi très heureux de franchir ce cap avec mon troisième club. Je ne pense d’ailleurs pas qu’il y en aura énormément d’autres derrière », a-t-il annoncé.

Pour rappel, le joueur formé à l'AC Ajaccio avait disputé 202 avec le club corse (2008-2014) et 184 avec le SRFC (2014-2019). Il totalise 327 matchs en Ligue 1 et 91 en Ligue 2.