PSG Mercato : Avant Bruges, une info explosive à 35M€ tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2021 à 11:41

Le PSG reçoit le FC Bruges mardi soir au Parc des Princes. À la veille de ce match, le club parisien est cité dans un dossier mercato à 35M€.

Le PSG veut rapatrier une ancienne pépite de Ligue 1

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain va tout de même honorer son dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions, mardi soir, contre le FC Bruges. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, pourrait compter sur Sergio Ramos, de retour d’un repos de quelques jours après ses grands débuts parisiens contre l’AS Saint-Étienne le 28 novembre dernier. En attendant de connaître le groupe retenu pour la réception des Belges, un média anglais révèle ce lundi que les dirigeants parisiens ont activé ces dernières heures un gros dossier mercato.

En effet, d’après les renseignements recueillis par le tabloïd britannique The Sun, Leonardo serait intéressé par le profil de Rayan Aït-Nouri. Recruté l’été dernier pour 11 millions d’euros en provenance d’Angers SCO, le latéral gauche de 20 ans pourrait déjà quitter les rangs de Wolverhampton. Malgré les présences de Juan Bernat et Nuno Mendes, le PSG veut s’attacher les services d’un autre spécialiste à ce poste. Et le média anglais assure que l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino apprécierait également les qualités du jeune international français des moins de 21 ans. Pas forcément opposé au départ de son joueur, le club anglais ne compte toutefois pas le brader.

Wolverhampton a fixé le tarif pour Rayan Aït-Nouri

Après Nuno Mendes l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir un autre jeune latéral prometteur durant le prochain mercato hivernal. Le Sun confirme en effet que Wolverhampton pourrait laisser filer Rayan Aït-Nouri en janvier si le PSG consent à payer le juste prix.

« Aït-Nouri est une cible à 35 millions d’euros du Paris Saint-Germain. Les observateurs parisiens ont recommandé le latéral de 20 ans et le club pourrait se lancer lors du mercato hivernal. Il est vu comme un joueur à recruter pour le long termine et il pourrait jouer en Ligue des Champions à partir de janvier ce qui le rend particulièrement attractif. Le PSG a Nuno Mendes, mais il est dans et en dehors de l’équipe. Aït-Nouri est une alternative qui peut correspondre davantage », explique le journal britannique. Pour rappel, le natif de Montreuil est lié à Wolverhampton jusqu’en juin 2026.

Affaire à suivre…