Real Madrid Mercato : Vers un gros coup improbable au PSG ?

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 03:41

En pleine transition générationnelle, le Real Madrid s'est vu cette semaine recevoir les services d'un joueur en manque de temps de jeu au PSG.

Real Madrid Mercato : Icardi a des envies de Liga

En recrutant de grandes stars à tous les postes cet été, le Paris saint-Germain a fait une croix sur pas mal de joueurs de son effectif, qui se sont vu reléguer sur le banc de touche. En tête de gondole, Mauro Icardi voit son aventure au PSG tourner au cauchemar, que ce soit d’un point de vue sportif comme personnel. Le joueur est cantonné à un rôle de supersub depuis l’arrivée de son compatriote Lionel Messi dans la capitale, et semble de plus en plus proche d’un départ.

Son entourage multiplie les pistes partout en Europe pour lui trouver un point de chute afin de regagner du temps de jeu. Mais si beaucoup de rumeurs envoient l’Argentin vers la Serie A, un championnat qu’il convoite particulièrement, le joueur de 28 ans a également proposé ses services en Espagne, au Real Madrid.

Comme l’avance le média DefensaCentral, Mauro Icardi aurait fait part de ses intentions de départ du Paris SG au club merengue, pour un éventuel transfert cet hiver. Avec la récente blessure de Karim Benzema, et la situation délicate de Jovic et Mariano Diaz, l’ancien attaquant de l’Inter voulait s’insérer dans la rotation pour la deuxième partie de saison. Icardi serait prêt à faire plusieurs sacrifices financiers pour entrer dans les plans économiques du Real Madrid, néanmoins, cet intérêt ne serait pas si réciproque du côté du club 13 fois champions d’Europe.

Le Real a d’autres priorités

Si les Blancos avaient un temps le buteur du PSG dans leur viseur, notamment lorsqu’il excellait en Serie A chez les Nerazzuri, le club espagnol a depuis changé de fusil d’épaule, misant sur des options plus jeunes et plus prometteuses. De plus, son manque de rythme cette saison refroidirait le board madrilène à entamer quelconque discussion avec l’entourage du joueur. A l’heure actuelle, un retour en Italie semble être l’option la plus envisageable pour Icardi même si ce dernier est aussi lorgné de près par la Premier League et notamment Newcastle.