Mercato OM : Quatre transferts quasiment bouclés à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 23:12

Président de l’ OM, Pablo Longoria travaille déjà sur les prochaines périodes de recrutement de 2022. Le dirigeant phocéen va acter quatre signatures importantes.

OM Mercato : Milik transféré définitivement à Marseille ?

Ce n’est plus un secret pour personne, l’ Olympique Marseille compte attirer de nouveaux renforts pour l’année 2022. Si l’idée de recruter un latéral gauche s’est renforcée depuis quelques jours avec la récente sortie de Jorge Sampaoli, les dirigeants marseillais travaillent déjà d’arrache-pied pour répondre favorablement aux attentes de l'entraîneur argentin. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, compte donc profiter des prochaines fenêtres de transfert pour révolutionner son effectif. Mais le dirigeant phocéen souhaite aussi régler certains dossiers chauds en interne. C’est notamment le cas pour le dossier Arkadiusz Milik.

Prêté au club depuis janvier 2021 en provenance de Naples, l’avant-centre laisse planer le doute sur son avenir. Des échos en provenance d’Italie annonce même son retour en Serie A dès l’issue de la saison en cours. Sauf que la direction de l’OM n’a pas l’intention de perdre son avant-centre. Mieux, Pablo Longoria a expliqué que le transfert définitif de Milik à l’ OM était déjà un acquis. « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM », a assuré le dirigeant marseillais dans des propos rapportés par L’Équipe.

Pau Lopez, Guendouzi et Ünder devraient rester à Marseille

Pablo Longoria compte donc conserver son avant-centre polonais le plus longtemps possible. Il a également laissé entendre qu’il compte maintenir Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder. Ces trois recrues, arrivées cet été à Marseille sous la forme d’un prêt, donnent pleine satisfaction aux dirigeants marseillais. L’option d’achat de ces trois joueurs devrait être automatiquement levée dans les mois à venir. « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matchs. Ce sont des options pratiquement automatiques », a confié Pablo Longoria, qui compte boucler ces quatre transferts.