OM Mercato : Le dossier Guendouzi bouclé pour Marseille ?

Prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi retrouve des couleurs à l’ OM cette saison. Et le milieu de terrain a tranché pour son avenir.

Un choix judicieux pour Mattéo Guendouzi ! Absent des plans de Mikel Arteta à Arsenal, le milieu de terrain français a fait le choix de retourner en France sous les couleurs de l’ Olympique de Marseille. Il a rejoint cet été le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu'en juin 2022. Et l’international français n’a pas tardé pour s’imposer sous ses nouvelles couleurs.

Preuve de cette rapide adaptation, le néo-marseillais a été titularisé à 15 reprises sur les 17 matchs disputés par l’ OM en Ligue 1 cette saison et enchaine des prestations convaincantes dans l’entrejeu. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien Lorientais semble parfaitement s’épanouit dans le système de jeu de Jorge Sampaoli.

Véritable sensation du début de saison des Phocéens, Mattéo Guendouzi est « heureux » d’évoluer à l’ Olympique de Marseille et ne cache sa joie. Il a d’ailleurs réaffirmé sa volonté de s’inscrire dans la durée à l’ OM. « On dirait que ça fait peut-être six mois que je suis ici, mais on dirait que ça fait six ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer de nombreuses années comme ça », a-t-il déclaré en zone mixte après la défaite face à Brest (2-1).

La direction marseillaise devra lever son option d’achat

Auteur d’un début de saison impressionnant à l’ OM, Mattéo Guendouzi est bien parti pour se projeter sur le long terme à Marseille. Il se sent bien à Marseille et ne pense pas un départ. Mais pour acter son transfert définitif, les dirigeants marseillais devront impérativement lever son option d’achat estimée à 11 millions d’euros. La direction de l’ OM sait donc ce qui lui reste à faire pour maintenir l’ancien Lorientais, lié à Arsenal jusqu’en juin 2023.