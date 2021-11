OM : Ballon d’Or 2021, Arkadiusz Milik dévoile son choix !

Publié par Timothée Jean le 27 novembre 2021 à 00:40

Attaquant de l’ Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a dévoilé son favori pour le Ballon d’Or 2021, qui sera connu le lundi prochain.

Ballon d’Or : Arkadiusz Milik confiant pour Lewandowski

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d'Or 2021, bon nombre de visages du football mondial dévoilent leur favori pour cette célèbre récompense individuelle. Les noms de Karim Benzema, Robert Lewandowski, Jorginho, Lionel Messi reviennent avec insistance. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Arkadiusz Milik s’est également prononcé sur ce trophée d’or. Et sans surprise, son choix se porte sur son compatriote Robert Lewandowski, qui rayonne sous les couleurs du Bayern Munich.

L’attaquant de l’ OM est même très confiant pour son coéquipier en sélection. « Je suis confiant pour lui, il mérite le Ballon d’or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper », a déclaré l’avant-centre polonais de l’OM. Arkadiusz Milik assure d’ailleurs que Robert Lewandowski, qui sort d’une excellente saison avec le Bayern Munich, méritait de remporter cette distinction individuelle l’année dernière, si elle n’avait pas été annulée en raison de la pandémie de la Covid-19. « L’an passé, France Football n’a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d’un point de vue sportif et populaire, car il est très connu », a-t-il assuré.

Lewandowski, le grand favori du Ballon d’Or ?

Rappelons que Robert Lewandowski est l’un des attaquants le plus prolifiques de la planète football. Il comptabilise 64 buts en 53 apparitions au cours de l’année 2023. Cette saison, il a déjà inscrit 14 réalisations en 12 matchs en Bundesliga et 9 réalisations en 5 matchs de Ligue des champions. Des statistiques époustouflantes qui font de lui l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or. Le principal concerné a d’ailleurs confié qu’il rêve de remporter ce trophée doré. Il se verrait ainsi récompensé de son impressionnante saison à Munich. Le vainqueur Ballon d’Or 2021 sera connu le 29 novembre prochain.