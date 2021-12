Mercato OM : La liste noire de Jorge Sampaoli pour cet hiver !

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 19:52

Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli entend profiter du mercato hivernal pour renforcer son équipe. Le coach marseillais devrait également se séparer de certains éléments.

Mercato OM : Trois défenseurs poussés vers la sortie par Sampaoli ?

Cet hiver, l’Olympique de Marseille sera l'une des équipes à suivre durant le mercato. Les dirigeants phocéens comptent profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer au mieux le groupe de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’ OM s’attend donc à accueillir de renforts de poids dans les semaines à venir. Et ce ne sont pas les pistes qui manquent à Marseille. En plus de Daniel Wass (Valence CF) et Facundo Medina (RC Lens), l’ OM suit de près la situation de la pépite espagnole Sergio Gomez à Anderlechet. De quoi offrir à Jorge Sampaoli un latéral gauche de qualité pour la suite de la saison.

Mais avant de recruter, il va tout de même falloir faire de la place au sein de l'effectif actuel. Dans l'optique de dégraisser et surtout de générer quelques bénéfices, Pablo Longoria entend se débarrasser de certains joueurs, comme il l’a récemment indiqué à L’Équipe. Mais qui sont les potentiels partants ? Selon les dernières indiscrétions de La Provence, Jorge Sampaoli ambitionne de se séparer de trois défenseurs en manque de temps de jeu.

Jordan Amavi figure sur la liste des possibles partants

Et parmi les joueurs susceptibles de mettre les voiles, un nom revient avec instance à Marseille, celui de Jordan Amavi ! Prolongé lors du dernier mercato estival, le défenseur français ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Le joueur de 27 ans a récemment vu son entraineur lui indiquer la porte de sortie. Mais Jordan Amavi n’est pas le jeune marseillais susceptible de s’en aller. Luis Henrique (19 ans) figure également parmi les possibles partants. Titularisé à trois reprises en Ligue 1 cette saison, l’attaquant brésilien a été relégué dans la hiérarchie des attaquants de l’ OM au profit de Konrad de la Fuente et de Cengiz Ünder. Un prêt cet hiver pourrait lui permettre de retrouver plus de temps de jeu ailleurs.

Enfin, Leonardo Balerdi est le troisième défenseur incertain de passer l’hiver à Marseille. Recruté définitivement cet été contre un chèque de 8 M€ en provenance du Borussia Dortmund, l’Argentin est très utilisé par Jorge Sampaoli, qui ne devrait pas s’opposer à son départ. Ces trois joueurs poussés vers la sortie ne devraient pas mettre longtemps à trouver preneur, dans les semaines à venir.