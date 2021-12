ASSE Mercato : Delai fixé pour l’arrivée du nouvel entraîneur

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 10:05

L’ ASSE cherche un nouveau coach après avoir limogé Claude Puel, lundi. Le club ligérien espère son arrivée avant le match de samedi à Reims.

ASSE : Romeyer espère un nouveau coach pour affronter Reims

Claude Puel mis à pied, l’ ASSE s’active pour lui trouver un successeur rapidement. La direction du club ligérien ne veut pas perdre de temps, car son équipe, menacée de relégation en Ligue 2, a besoin d’un déclic pour repartir. Roland Romeyer s’est montré impatient dans ses propos confiés au quotidien Le Progrès.« Je pense et j’espère qu’on trouvera une solution d’ici la fin de la semaine, qu’on se sera mis d’accord avec un nouveau coach, afin qu’il soit là pour le déplacement à Reims (samedi à 21h) », a-t-il annoncé, tout en se disant « optimiste ».

Plusieurs prétendants pour succéder à Puel

Le président du directoire de l’AS Saint-Étienne a aussi lâché des indices sur les candidatures à la succession de Claude Puel. Il apprend que ça groupe de monde pour diriger l’encadrement technique des Verts. « Il y a un paquet de prétendants. Beaucoup de coaches sont intéressés. Le club ne laisse pas les gens indifférents. C’est une marque. Et puis, on a l’étoile sur le maillot », a-t-il confirmé. Roland Romeyer est même allé plus loin en dressant le profil du futur entraîneur de l’ ASSE.

« On souhaite quelqu'un qui amène de l’affectif. Il faut faire sentir aux joueurs qu’on les aime et qu’on redynamise le groupe », a-t-il indiqué. Notons que les noms de Pascal Dupraz, David Guion, Frédéric Hanz ou encore Jean-Louis Gasset circulent dans le Forez pour diriger les Stéphanois.

Le président de l'AS Saint-Étienne confiant pour le maintien en Ligue 1

Dans la suite de son propos, le dirigeant stéphanois a donné des signes d’espoir pour des Verts, actuels derniers de la Ligue 1 après 17 journées disputées. Il pense que l’équipe stéphanoise va se maintenir dans l’élite d’ici mai 2022, malgré les difficultés du moment. « J’ai confiance quand je regarde notre effectif. On a de bons joueurs, des internationaux. Il y a de la qualité dans cet effectif. Julien Sablé est sous contrat jusqu’en juin 2022. Je sais que je peux compter sur lui et sur Loïc Perrin (nouveau coordinateur sportif) », a déclaré l’associé de Bernard Caïazzo.

Gros aveu de l’associé de Caïazzo

Les deux propriétaires de l' ASSE ont mis le club en vente depuis la mi-avril. Ils devraient le céder un nouveau patron avec de gros moyens financiers d'ici la fin de l'année, car avoue Romeyer : « ce n’est plus le football populaire que j’ai connu, aujourd’hui, il faut avoir du fric ». En attendant un nouveau propriétaire, Roland Romeyer a reconnu avoir commis des erreurs dans la gestion avec son binôme Bernard Caïazzo.

« On a commis des erreurs, je ne le conteste pas, mais on a fait aussi des bonnes choses. […] J’ai repris le club il y a 17 ans pour éviter qu’on descende. Depuis, on est toujours resté en Ligue 1, on a remporté la Coupe de la Ligue et on a disputé la Coupe d’Europe. On a fait avec nos moyens, on est à Saint-Étienne », a-t-il admis.