LOSC Mercato : La grosse mise au point d'Ikoné sur son avenir

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 15:26

Annoncé vers la Fiorentina, Jonathan Ikoné s’est exprimé sur le sujet après la qualification du LOSC mercredi aux dépens de Wolfsburg.

Jonathan Ikoné vers un départ du LOSC, sa réponse !

Le Lille OSC a validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions mercredi. Le LOSC a dominé les Allemands de Wolfsburg (1-3) pour assurer sa place au prochain tour. Des réalisations de Burak Yilmaz, Jonathan David et Angel Gomes ont permis au club nordiste de dominer son adversaire du soir. Jonathan Ikoné a été l’un des grands artisans de la qualification de Lille. L’ailier lillois a offert des passes décisives lors de cette dernière affiche de la phase de poules. Cette prestation de l’ancien Parisien tombe au moment où les spéculations vont bon train sur son avenir. Un accord est en effet annoncé pour le transfert d’Ikoné vers la Fiorentina en janvier. Le principal concerné n’a pas échappé à la question après la victoire des siens.

Un possible revirement dans le dossier Ikoné ?

Jonathan Ikoné refuse de s’emballer au moment où il est annoncé partant. « Je me donne à fond en ce moment pour mon équipe et on verra pour la suite », a notamment lâché le joueur du LOSC au micro de Canal+. Pour rappel, l’attaquant de 23 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué par la presse transalpine concernant son transfert vers la Fiorentina. Un chiffre bien en dessous des 25 millions indiqués par Transfermarkt. Double passeur à Wolfsburg, il a signé ses deux premières passes décisives de la saison. Il comptait déjà deux réalisations cette saison avec les Dogues. Reste maintenant à savoir s’il ira au bout de cette campagne avec Lille. Surtout que le club nordiste aura besoin de ses forces vives pour la suite de la Ligue des champions.