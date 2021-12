Stade Rennais : Une nouvelle exceptionnelle tombe, le SRFC en rage

Publié par Thomas le 09 décembre 2021 à 11:22

Alors que le Stade Rennais se trouve actuellement à Londres pour affronter Tottenham en Ligue Europa Conférence, le club a reçu une nouvelle pour le moins exceptionnelle.

Stade Rennais : Le match contre Tottenham annulé

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Alors que les Spurs connaissent cette semaine une recrudescence de cas de Covid-19 dans leurs rangs, l’UEFA a décidé de tout simplement annuler le choc entre Tottenham et le SRFC prévu ce jeudi soir. Un véritable imbroglio qui ne devrait pas plaire aux Rouge et Noir qui avaient déjà fait le déplacement en Angleterre dans la soirée de mercredi. " Nous pouvons vous confirmer que le match Tottenham-Rennes n’aura pas lieu ce soir. De plus amples informations suivront en temps voulu ", a communiqué l’UEFA ce jeudi matin. Pour bien comprendre cette décision inédite, il faut remonter 48 heures en arrière.

Ce mardi, les médias britanniques se voulaient préoccupés après que plusieurs cas de Covid-19 aient été recensés au sein du club de Tottenham. The Athletic rapportait que pas moins de 6 joueurs et 2 membres du staff d’Antonio Conte avaient été testés positifs. Une situation qui inquiétait le technicien italien qui se voyait néanmoins dans l’obligation de poursuivre les entraînements avec ses joueurs, prenant ainsi le risque de propager le virus. Si certains dirigeants évoquaient alors un possible report du match contre Brighton ce week-end en Premier League, l’idée d’annuler la rencontre contre le Stade Rennais était encore loin.

Tout s’est emballé hier

Malheureusement pour les Londoniens, le chiffre des contaminés n'a fait qu’augmenter à tel point que lors de sa conférence de presse, Antonio Conte déplore l’absence d’un nombre ahurissant de joueurs, laissant l’équipe avec seulement 10 joueurs de champs disponibles. Très furieux, l’ancien coach des Blues évoque l’impossibilité des siens à rencontrer le SRFC ce jeudi, une décision qui s’inscrit dans le règlement de l’UEFA. Pour rappel, l’organisation permet le report d’une rencontre lorsque moins de 13 joueurs sont disponibles ou qu’aucun gardien ne puisse jouer.

Une décision de mauvais présage pour les Rouge et Noir qui, à travers un communiqué plutôt cinglant, décide de contester cette décision. Selon le Stade Rennais, aucun chiffre officiel de contaminés n’a été dévoilé par Tottenham, une attitude douteuse qui remet en question la véracité des propos de Conte quelques heures plus tôt. À ce moment, l’UEFA n’avait toujours pas pris de décisions... jusqu’à ce jeudi matin donc ou l’instance de football a décidé d’annuler le match. Pour rappel, Rennes était déjà qualifié et assuré de terminer premier de son groupe de Ligue Europa Conférence, tout l’inverse de Tottenham qui, en cas de défaite contre le SRFC, pourrait être éliminé de la compétition.