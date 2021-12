OL Mercato : Nice passe à l'action pour cette piste prioritaire de Lyon

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 14:45

Désireux de parfaire son effectif pour 2022, l' OGC Nice a fait une offre pour une des pistes prioritaires de l' OL, Monaco et le Barça sont aussi dessus.

OL Mercato : Nice fait une offre pour Onana !

Véritable échec du mercato lyonnais cet été, André Onana continue d’agiter le marché des transferts et éveille l’intérêt de gros clubs partout en Europe. Si l'Olympique Lyonnais faisait figure de grand favori il y a quelques mois pour enrôler le portier de l’Ajax Amsterdam, désormais, les Gones se voient devancés par une multitude de concurrents, dont deux grosses écuries de Ligue 1.

Selon le journaliste Gabriel Sans, l’AS Monaco et l’OGC Nice seraient tous deux fortement intéressés par les services de l’international camerounais pour une arrivée en 2022 à la fin de son contrat. Les deux clubs auraient déjà fait une offre au club amstellodamois pour l’enrôler cet hiver.

L' OL n’aurait pas lâché l’idée d’enrôler le joueur de 25 ans en janvier néanmoins, les très bonnes performances d’Anthony Lopes depuis le début de saison poussent le club à prioriser d’autres secteurs de jeu pour le mercato hivernal.

Si Les Aiglons se montrent très intéressés par Onana, ces derniers ne sont pas les seuls sur le coup en Europe, quatre autres cadors venus d’Italie et d’Espagne supervisent le portier de l’Ajax. Selon le Mundo Deportivo, l’Inter, Naples, l’Atlético et le Barça en font une piste prioritaire pour janvier.

L’Inter favori pour Onana

Si le joueur a plusieurs fois fait sous-entendre qu’il partirait à la fin de son contrat à l’Ajax, pour se confronter à un championnat plus huppé, les spéculations sur son futur club vont bon train cependant un club semble mener la course en tête. Comme l’avance le journaliste Nicolò Schira, André Onana aurait déjà conclu un accord de principe avec les Nerazzuri pour une signature l’été prochain. Le Camerounais parapherait un contrat de 4 saisons et viendrait succéder à l’expérimenté Samir Handanovič.

De son côté, le Barça aimerait interférer les plans de l’Inter, en récupérant son ancien joyau (Onana a été formé à la Masia) dès cet hiver, pour remplacer Marc-André ter Stegen, récemment placé sur la liste des transferts à Barcelone.