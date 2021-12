ASSE Mercato : Succession Puel, ça se précise à Saint-Étienne !

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 17:15

Si depuis l'éviction de Claude Puel à l' ASSE, les spéculations sur son successeur vont bon train, le club semble enfin avoir choisi son homme providentiel.

ASSE Mercato : Ça brûle pour Dupraz chez les Verts !

Lanterne rouge du championnat de France et empêtré dans une crise financière sans précédent, l’AS Saint-Etienne vit actuellement un tournant de sa saison, après avoir limogé son entraîneur Claude Puel. Démis de ses fonctions après la gifle reçue contre le Stade Rennais 5-0 le week-end dernier, le technicien français a été remplacé dans la foulée par Julien Sablé, chargé d’assurer l’intérim à Sainté jusqu’à la signature d’un coach confirmé.

L’ancien milieu stéphanois a déjà eu le club ligérien sous ses ordres, il y a 4 ans, lors du départ prématuré d’Oscar Garcia, où il avait connu un bilan catastrophique, de 4 défaites et 2 nuls. Pas de panique supporters stéphanois, Sablé devrait rapidement laisser sa place sur le banc de touche puisque le club est tout proche d’officialiser la venue de Pascal Dupraz.

L’ancien coach emblématique du TFC est le grand favori à l’heure actuelle pour reprendre les rênes de l’ ASSE, une tendance confirmée par RMC Sport ce vendredi. Si beaucoup de noms tournaient autour du Forez cette semaine comme David Guion ou Frederic Hantz, c’est bien Dupraz qui semble avoir les faveurs des dirigeants stéphanois qui pourraient l’investir dans la foulée du match contre Reims samedi.

Selon la source, le Savoyard pourrait débarquer avec l’un de ses adjoints et conserver Julien Sablé dans l’organigramme des Verts. Jeudi, un entretien a eu lieu entre l’ancien coach de Toulouse et les dirigeants de Saint-Etienne, une rencontre positive, qui aurait convaincu le trio Perrin-Soucasse-Rustem. Pour rappel, Jean-François Soucasse a connu Pascal Dupraz lors de son aventure au TFC il y a quelques années et serait rassuré par sa faculté à redresser les équipes agonisantes comme il l’avait démontré avec les Violets en 2016.