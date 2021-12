RC Lens : Des inquiétudes pour Haise après la défaite à Nantes

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 04:35

Le RC Lens s’est incliné vendredi contre le FC Nantes (3-2). De quoi inquiéter Franck Haise, qui a perdu un gardien contre les Canaris.

Le RC Lens renversé à La Beaujoire par Nantes

Le Racing Club de Lens pensait mettre un terme à sa série de quatre matchs sans victoire vendredi sur la pelouse du FC Nantes. Le RC Lens avait notamment fait le plus dur dès la 14e minute de jeu après une réalisation d’Arnaud Kalimuendo. Le titi prêté par le PSG permettait alors aux Sang et or de disposer d’une avance de deux buts après l’ouverture du score de David Pereira da Costa (7e). Seulement, le second acte a été fatal pour le Racing. Un doublé de Randal Kolo Muani et un but de Moses Simon ont permis aux Canaris de renverser Lens. Entraîneur du club artésien, Franck Haise a livré son analyse après cette remontada à La Beaujoire.

« On n’a pas fait les bons choix, on n’a pas eu les bonnes attitudes. Il faut qu’on soit capable de faire front à 11, de rester équilibrés, surtout quand on sent qu’on ne maîtrise plus le match. Il faut être costaud, ensemble », a indiqué le technicien nordiste qui espérait à défaut ramener un point de Nantes. L’entraîneur lensois souhaite une remise en question après ce cinquième match sans victoire en championnat. « Parfois, on pense être un peu au-dessus de ce qu’on est réellement. C’est la question qu’il faudra se poser », a-t-il poursuivi.

Inquiétude pour Leca chez les Sang et Or

L’autre point noir de la soirée du RC Lens est la sortie prématurée de Jean-Louis Leca. Le gardien des Sang et or a été contraint de céder sa place dès la 5e minute de jeu après un choc avec Randal Kolo Muani. Wuilker Farinez, son remplaçant, s’est incliné sur la première frappe cadrée de la deuxième mi-temps avant de concéder deux autres buts. Reste maintenant à savoir quelle est la gravité de la blessure du portier titulaire de Franck Haise.