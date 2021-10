RC Lens : Clauss en Équipe de France, Leca et Haise valident

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2021 à 03:00

Grâce à ses performances remarques avec le RC Lens, Jonathan Clauss est envoyé chez les Bleus par plusieurs consultants sportifs. À huit jours de la liste de Didier Deschamps, Jean-Louis Leca et Franck Haise vote pour la présence du défenseur sur la liste du sélectionneur de l'Equipe de France.

RC Lens : Leca, « Jonathan Clauss a les qualités pour postuler »

Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour la prochaine trêve internationale le jeudi 4 novembre à 14 heures. Crédité d’un bon début de saison au RC Lens, Jonathan Clauss pourrait avoir une place en Équipe de France selon plusieurs observateurs. Pierre Ménès estime qu’il peut postuler pour remplacer Benjamin Pavard ou encore Léo Dubois. « Jonathan Clauss est dans un poste où il y a Pavard qui est en grande difficulté, Léo Dubois qui est Dubois donc pourquoi pas l’essayer effectivement », a écrit l’ex-consultant de Canal+ sur son blog.

Interrogé par RMC Sport, ce mardi, sur le défenseur du RCL, son coéquipier Jean-Louis Leca pense qu’il mérite d’être en sélection. « Quand on voit ses 20 mois en Ligue 1, sa progression, et le changement de système de l’équipe de France, ‘’Jo’’ a les qualités pour postuler », a-t-il répondu. « C’est un animal sur le plan physique, il est plus que doué techniquement, pied droit ou pied gauche. J’ai rarement joué avec des mecs pareils, qui mettent 8 lunettes sur 10 sur un coup de pied arrêté à 20 mètres », a justifié le gardien de but du RC Lens.

Haise, « l’âge de Clauss ? les données athlétiques sont là »

Entraîneur des Sang et Or, Franck Haise n’a pas de doute que son piston droit de 29 ans a les atouts pour être convoqué chez les Tricolores. « C’est un poste que Jo maitrise très bien, il a progressé depuis qu’il est là et il continue. J’entends les arguments sur l’âge, mais les données athlétiques sont là. Ce n’est pas incongru de parler de Jonathan Clauss pour ce poste (en équipe de France) », a-t-il déclaré.