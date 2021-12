ASSE Mercato : Vers un départ surprise d’un chouchou de Puel ?

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 20:10

Capitaine de l’ ASSE sous Claude Puel, Mahdi Camara pourrait faire l’objet d’un départ surprise au mois de janvier à la faveur de la CAN.

Un autre coup dur pour l’ ASSE avec la CAN

Comme bon nombre de clubs de l’élite, l’AS Saint-Étienne dispose d’un important contingent africain. Avec la tenue de la prochaine Coupe d’Afrique de football, l’ ASSE devrait perdre une bonne partie de son effectif. Nouveau capitaine des Verts et homme providentiel du club ligérien cette saison, Wahbi Khazri est notamment attendu chez les Aigles de Carthage pour la compétition. Idem pour le Gabonais Denis Bouanga et le Guinéen Saïdou Sow. Les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou figurent déjà sur la pré-liste de leur sélectionneur pour ce rendez-vous. Comme eux, Mahdi Camara pourrait participer à la CAN. Il s’agirait alors d’un départ inattendu du côté du Forez étant donné que le milieu de terrain a connu les U16 de l’équipe de France.

Camara vers une destination surprise en janvier

Mahdi Camara figure en effet parmi les 40 joueurs présélectionnés par le sélectionneur gambien. Tom Saintfiet, l’entraîneur de la Gambie, n’a jamais caché son désir de pouvoir compter sur le désormais ancien capitaine de Saint-Étienne. Dans une récente sortie dans la presse locale, il confiait d’ailleurs déjà avoir échangé avec le milieu de l’ ASSE. Lequel semblait même réceptif à l’idée de défendre les couleurs de la Gambie. Le technicien belge avait même assisté à la rencontre de Sainté contre Metz (1-1) pour suivre le natif de Martigues. « Mahdi est fantastique, gentil, c’est un joueur brillant, il serait un excellent renfort pour notre équipe. J’ai fait 700 kilomètres pour le rencontrer, nous avons eu une très bonne conversation », avait notamment confié l’entraîneur des Scorpions. Reste plus qu’à attendre la réponse définitive du milieu de 23 ans.