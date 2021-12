ASSE : La réaction de Julien Sablé après sa première ratée

Publié par Ange A. le 12 décembre 2021 à 04:35

Malgré le départ de Claude Puel, l’ ASSE n’y arrive toujours. Samedi, les Verts se sont inclinés contre le Stade de Reims (2-0).

Nouvelle défaite de l’ ASSE contre le Stade de Reims

L’AS Saint-Étienne continue de toucher le fond. Malgré le limogeage de Claude Puel, l’ ASSE vient d’aligner une nouvelle défaite en Ligue 1 Uber Eats. Samedi, les Verts ont été battus sur la pelouse du Stade de Reims. Des réalisations d’El Bilal Touré (23e, sp) et Nathanaël Mboku (89e) ont permis au club champenois de dominer le club ligérien. Battu par Reims, Saint-Étienne enregistre sa quatrième défaite de rang en championnat et occupe toujours la dernière place au classement. Entraîneur intérimaire depuis le licenciement de Puel, Julien Sablé s’est prononcé après cette première manquée à Auguste Delaune. Le coach stéphanois n’entend pas lâcher prise pour sauver le club.

Les mots de Julien Sablé après la défaite à Reims

« Saint-Étienne est en grande difficulté, en danger […] Je n’accablerai à aucun moment ce groupe. Un grand club est en danger mais on ne lâchera jamais rien, c’est l’ADN de ce club », a lâché le coach de l’ ASSE cité par L’Équipe. Pour Julien Sablé, il en faut plus qu’un changement d’entraîneur, de système et qu’une seule séance d’entraînement pour insuffler une nouvelle dynamique. « Le mal est plus profond, on est en convalescence. Il va falloir faire front et retrouver de la sérénité. On a de la qualité, il y a des manques, mais on vaut mieux que là où on est [20e]. Il faut retrouver de la solidité, les fondations, c’est la défense. Il faut qu’on augmente notre qualité de jeu », a noté le coach intérimaire des Verts.