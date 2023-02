ASSE : Julien Sablé reconnaissant envers l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 13:46

Ancien joueur, puis entraîneur de l’ ASSE, avant de rejoindre l'OGC Nice, Julien Sablé n’oubliera jamais Saint-Etienne, comme il l'a confié à BFM Côte d’Azur.

Après huit années passées à l’ ASSE, après sa reconversion en tant qu’entraîneur, Julien Sablé a récemment rebondi à l’OGC Nice. Libre depuis la fin de son contrat à Saint-Etienne en juin 2022, il a été appelé par Florent Ghisolfi, le nouveau directeur sportif du Gym. Les choses sont allées vite à Nice pour le technicien de 42 ans.

Nommé entraîneur de la réserve niçoise le 12 décembre 2022, il a été promu coach adjoint de l’OGC Nice, le 10 janvier 2023, dans la foulée du limogeage de Lucien Favre. Julien Sablé a ainsi rejoint le staff de Didier Digard, à qui il avait succédé à la tête de l’équipe B des Aiglons, et qui est aussi promu à la place de Lucien Favre.

OGC Nice : Julien Sablé avoue avoir acquis de l'expérience à l' ASSE

Interrogé sur son arrivée à l’OGC Nice et le retour en forme des Aiglons sous les ordres du nouveau staff technique, l’ancien coach de l’ ASSE a fait un gros clin d’oeil au club ligérien, où il s'est forgé. « J’ai passé huit ans à Saint-Étienne dans différentes missions. J'ai connu de très bons moments, on a notamment été européens », a-t-il rappelé. Selon Julien Sablé, il a acquis de l’expérience chez les Verts, même si cela a été compliqué sur la dernière saison, car Sainté est relégué en Ligue 2.

« Vous apprenez beaucoup dans la défaite. On apprend tous les jours et plus facilement dans la défaite que dans la victoire […]. Donc cela m'a forgé une carapace à l’ ASSE. Cela m'a permis de progresser aussi dans des contenus d'entrainement pour garder les gens impliqués et leur donner du positif dans une période difficile », a-t-il reconnu.

Julien Sablé, un pur produit de Saint-Etienne

Julien Sablé a porté le maillot de l' ASSE de 1998 à 2007. Il a fait ses premiers pas en tant qu'encadreur dans le Forez en 2015. Il a été successivement coach des U15, des U19, puis de la réserve (équipe B), avant d'être nommé directeur du centre de formation. Le natif de Marseille a été ensuite entraîneur de l'équipe professionnelle stéphanoise (15 novembre au 19 décembre 2017), puis adjoint dans les staffs de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, Claude Puel et Pascal Dupraz.