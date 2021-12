ASSE Mercato : Déjà une date pour l’arrivée du successeur de Puel

Publié par Ange A. le 13 décembre 2021 à 08:02

L’ ASSE devrait officialiser l’arrivée du successeur de Claude Puel avant son prochain match prévu dimanche en Coupe de France.

L’arrivée du nouvel entraîneur de l’ ASSE déjà programmée

L’AS Saint-Étienne devrait prochainement dévoiler l’identité de son nouvel entraîneur. Julien Sablé assure l’intérim depuis le limogeage de Claude Puel. Le technicien castrais a été remercié après la manita reçue à Geoffroy-Guichard contre le Stade Rennais (0-5). Depuis son départ, deux noms reviennent avec insistance pour assurer sa succession sur le banc des Verts. Frédéric Hantz et Pascal Dupraz sont en lice pour débarquer sur le banc du club du Forez. Selon les dernières révélations de L’Équipe, le prochain entraîneur stéphanois sera connu jeudi prochain. Il devrait vivre son baptême de feu trois jours plus tard lors du déplacement de Saint-Étienne dimanche sur la pelouse du SC Lyon en 32es de finale de la Coupe de France.

Un favori à la succession de Claude Puel à Sainté

En lice pour remplacer Claude Puel sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz est présenté comme le favori dans cette course. Le quotidien sportif assure notamment que l’ancien coach de Caen bénéficie des bonnes grâces de l’exécutif de l’ ASSE. Une tendance confirmée en interne au journal Le Progrès par un responsable stéphanois. « La fumée blanche ne devrait pas tarder à arriver », a notamment indiqué la source au journal régional. Laquelle a souligné que Pascal Dupraz « aurait pris une longueur d’avance » sur Frédéric Hantz.

Sauf surprise, l’ancien entraîneur de Caen devrait débarquer dans le Forez avec pour mission d’éviter une relégation de Sainté en Ligue 2. Un objectif que Pascal Dupraz était déjà parvenu à atteindre à Toulouse lorsqu’il avait été embauché en plein milieu de la saison 2016-2017. Il est libre depuis son départ du Stade Malherbe de Caen en mars.