PSG Mercato : Accord contractuel annoncé pour Antonio Rüdiger !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 13:32

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger est visé par le PSG et d’autres clubs. D’ailleurs, son avenir serait proche d’être réglé.

Chelsea prêt à jeter l’éponge pour Antonio Rüdiger ?

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Roma, Antonio Rüdiger pourrait être en train de disputer ses derniers mois à Londres. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le défenseur central allemand refuse toujours de renouveler son engagement en faveur les Blues. Rémunéré actuellement à 117 000 euros par semaine, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund s’est vu offrir jusqu’à 163 000 euros par ses dirigeants, en vain.

Rüdiger n’entend pas signer pour une telle somme. D’autant que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin seraient prêts à offrir un salaire hebdomadaire de 468 000 euros. Des montants sur lesquels Chelsea n’a aucune intention de s’aligner. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ?

PSG Mercato : Avantage au Real pour Rüdiger

Débarqué en janvier dernier, Thomas Tuchel tient absolument à conserverAntonio Rüdiger. Mais l’affaire s’annonce de plus en plus difficile pour Chelsea. En effet, malgré les efforts des Blues pour le retenir, Rüdiger se dirige de plus en plus vers un départ. Après cinq années passées à Stamford Bridge, c’est bien un départ qui est privilégié par l’international allemand de 28 ans.

Si la direction de Chelsea se dit prête à lui verser annuellement entre 8 et 9 millions d’euros d’euros, Antonio Rüdiger refuse toujours de parapher un nouveau bail. Si le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, le Bayern Munich, l’AC Milan et Tottenham sont tous intéressés par le protégé de Tuchel, c’est bien le Real Madrid qui tient la corde dans ce dossier, selon les indiscrétions relayées par The Athletic.

Le journal anglais va même plus loin et annonce un accord contractuel entre les Merengues et le natif de Berlin. Le leader du championnat espagnol attend même l’ouverture du mercato hivernal pour officialiser la bonne nouvelle à ses socios. Un gros coup dur pour le Paris SG et les autres prétendants.