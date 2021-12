LOSC Mercato : Ikoné vers la Fiorentina, l’aveu de Gourvennec !

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2021 à 22:52

En marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du LOSC s’est exprimé sur l’avenir de Jonathan Ikoné.

Mercato LOSC : Gourvennec espère conserver Jonathan Ikoné

C’est sans doute l’un des dossiers les plus préoccupants au LOSC ces derniers jours. Véritable sensation du début de saison de Lille, Jonathan Ikoné attise la convoitise de clubs étrangers, notamment en Italie où la Fiorentina s’active pour le faire venir. Le club italien a déjà entamé les négociations avec les dirigeants lillois pour boucler son transfert dès cet hiver. Une approche concrète de la Viola qui ne laisse pas insensible le principal concerné.

Interrogé par le RMC Sport après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur l’avenir de son jeune attaquant de 23 ans. L’entraîneur du LOSC a réaffirmé son souhait de conserver l’un de ses meilleurs atouts offensifs pour la suite de la saison. « Je ne suis pas dans le secret des transferts. On en parlera tranquillement à la trêve. Évidemment que je souhaiterais qu’il reste avec nous. Il a retrouvé des jambes. Quand il est comme ça, il est redoutable », a-t-il déclaré.

Jocelyn Gourvennec n'est pas fermé à son départ

Toutefois, le patron du banc des Dogues a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas forcément à un départ de son jeune milieu offensif. La direction lilloise devra alors trouver son digne successeur en cas de transfert à la Fiorentina. « Après, le foot reste le foot et s’il est amené à partir, on le remplacera bien évidemment », a ajouté l’entraineur lillois. Pour rappel, le LOSC avait recruté Jonathan Ikoné en provenance du Paris Saint-Germain pour 5 millions d'euros. La direction des Dogues serait prête à céder son jeune attaquant, à qui il reste un an de contrat, à condition de recevoir un joli chèque.