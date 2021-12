RC Lens Mercato : Le Racing boucle une superbe signature en attaque !

Publié par Thomas le 13 décembre 2021 à 17:56

Auteur d'un début de saison remarquable, le RC Lens vient d'officialiser une superbe signature dans son secteur offensif.

RC Lens Mercato : Le RCL prolonge son attaquant

Après avoir réalisé un mercato énorme, les Sang et Or font figure de grande révélation cette saison en Ligue 1. Si le club nordiste connaît une passe plutôt délicate en championnat avec 5 matches sans victoire dont 2 défaites, ces récentes mauvaises performances ne font qu’éclipser un très bon début de saison des hommes de Franck Haise, et ce, malgré un budget plutôt faible.

Dans cette philosophie de renforcer son effectif à bas coût, le RC Lens vient de prolonger l’un de ses hommes forts de cette première partie de saison, Florian Sotoca. L’attaquant de 31 ans a paraphé un nouveau contrat jusqu’en juin 2024 avec les Sang et Or. Véritable guerrier d’expérience en attaque, l’ancien joueur de Grenoble a vu son directeur général, Arnaud Pouille, se réjouir de cette signature ce lundi. " La prolongation de Florian Sotoca vient récompenser un engagement sans faille depuis son arrivée de Grenoble. Son accent chantant et rassembleur trahit certes une origine un peu au sud de Lens. Mais cela ne l’empêche pas de porter en lui l’ADN du Racing. Florian est un des symboles du renouveau du club, un modèle de travail et d’envie, de résilience et de combativité. Devenu un digne représentant du Racing, il démontre aussi à tous, jour après jour, qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. "

Florian Sotoca fait partie de l’ADN des Sang et Or

Cette saison, l’attaquant lensois a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 en 17 rencontres. Figure majeure de la montée du Racing dans l’élite, Florian Sotoca fait partie de ces joueurs avec l’ADN Sang et Or. " Florian a été un acteur important du renouveau qu’a connu le club. Joueur majeur lors de la saison de la montée en Ligue 1, il en a été le premier et le dernier buteur. Il est toujours aussi important sur et en dehors du terrain dans notre projet actuel. C’est donc une année de contrat supplémentaire qui symbolise notre reconnaissance dans ce qu’il a fait depuis qu’il est au club, et notre confiance dans ce qu’il va continuer à apporter. À lui de ne rien lâcher et de continuer à apporter tout ce qu’il peut à l’équipe. Et de rester ambitieux car les profils comme lui, arrivés sur le tard au haut niveau, n’ont pas de limite de progression ", a déclaré le coordinateur sportif Florent Ghisolfi.