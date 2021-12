FC Nantes : Une nouvelle qui va plaire à l’ ASSE vient du FCN

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2021 à 02:20

L’ ASSE va boucler la première moitié de la saison face au FC Nantes, la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour les Verts vient du FCN.

FC Nantes : Ludovic Blas suspendu contre l' ASSE

Battu par le Stade de Reims (2-0) samedi dernier, l’ ASSE a concédé sa 10e défaite de la saison en Ligue 1, dont la 4e consécutive. Nommé précipitamment pour assurer l’intérim après le limogeage de Claude Puel, Julien Sablé n’a pas réussi à remettre le club sur de bons rails. Pour mettre fin à l'intérim de ce dernier, Pascal Dupraz est pressenti sur le banc de touche de l’AS Saint-Étienne, lors de la dernière journée de la manche aller du championnat.

À cette occasion, les Stéphanois recevront le FC Nantes à Geoffroy-Guichard. Ce sera le mercredi 22 décembre à 21h. Mais à 8 jours de ce rendez-vous, l’ ASSE peut se réjouir d’une mauvaise nouvelle pour les Canaris. En effet, Ludovic Blas, le meilleur buteur des Verts ne pourra pas disputer le match de la 19e journée avant la trêve hivernale. Et pour cause, il est suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Le meilleur buteur du FCN va manquer à Kombouaré

Meilleur buteur du FCN avec 7 buts et une passe décisive en 17 matchs disputés, le milieu offensif va manquer à l’équipe d’Antoine Kombouaré, pourtant sur une série positive. Après sa victoire à Lorient (1-0), elle a renversé le RC Lens en deuxième période (3-2), après avoir été menée (2-0) à la pause. Et Ludovic Blas avait été passeur décisif sur l’un des 3 buts nantais.

En l'absence de son buteur, le coach kanak peut compter offensivement sur Radal Kolo Muani (auteur d'un doublé face au RCL) et Moses Simon aussi décisif (2 buts et 6 passes décisives en L1). Rappelons qu’avant leur confrontation de la semaine prochaine, l’ ASSE et le FC Nantes jouent respectivement contre Lyon La Duchère (dimanche) et le FC Sochaux-Montbéliard (samedi). Cela, en 32e de finale de la coupe de France.