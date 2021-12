Barça Mercato : Haaland, Laporta lance les grandes manœuvres

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2021 à 05:32

En quête d’un grand attaquant, la direction du Barça a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Erling Haaland.

Barça Mercato : Le clan Haaland a rencontré Laporta

C’est l’une des priorités du prochain mercato du FC Barcelone. Si le club catalan souhaite alléger son effectif, les Blaugranas comptent également profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour attirer de nouveaux renforts, notamment en attaque. Le FC Barcelone aimerait s'offrir « un serial buteur » pour compenser la possible retraite de Sergio Agüero. Dans cette perspective, plusieurs noms circulent autour du Barça ces derniers jours, mais celui d’Erling Haaland prend de l’ampleur en Catalogne.

Courtisé par l'ensemble de la planète football, le prodige norvégien réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs du Borussia Dortmund (17 buts et 5 passes décisives en 14 apparitions). De telles performances ne laissent pas les cadors européens, d’autant plus qu’Erling Haaland n’exclut pas un départ du BVB 04, comme l’a récemment indiqué son représentant Mino Raiola. Cette sortie de son représentant a alors mis la puce à l’oreille du Barça, qui a décidé de passer à l’offensive dans ce dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, le président catalan Joan Laporta a profité de son voyage à Turin, où se déroulera la cérémonie du Golden Boy, pour rencontrer Mino Raiola.

Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Durant l’été dernier, l' agent d’Erling Haaland était au Barcelone pour rencontrer les dirigeants du Barça en vue d’un éventuel transfert. Si cette première tentative s'est soldée par un échec, la direction du Barça ambitionne de revenir à la charge pour s’offrir le cyborg norvégien. Mais le serial buteur du Borussia Dortmund est cher. Très cher, même.

Erling Haaland hors de portée du Barça ?

La direction du club allemand attend une enveloppe de plus 100 millions d’euros avant de céder son meilleur atout offensif , dont le bail expire en juin 2024. La concurrence du Real Madrid, du PSG, de Chelsea et de Manchester United devrait faire grimper les enchères. Du coup, la direction du Barça, confrontée à des difficultés financières, travaille en parallèle sur d’autres dossiers. Les noms d’Edinson Cavani, Karim Adeyemi, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang sont évoqués.