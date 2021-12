PSG : Sergio Ramos lance déjà un avertissement au Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 23:32

Quelques heures après le tirage au sort, Sergio Ramos a évoqué le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real.

Sergio Ramos : « le destin est capricieux »

Après un tirage au sort pour le moins rocambolesque réalisé par l'UEFA, le Paris Saint-Germain a hérité du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Capitaine emblématique des Merengues durant plusieurs années, Sergio Ramos va affronter son ancien club avec le PSG en Ligue des champions. Pour la Cadena Cope, le défenseur central de 35 ans a avoué que cette double confrontation à venir constitue un rendez-vous spécial pour lui.

« Le destin est capricieux et on va jouer contre Madrid. Évidemment, pour moi, c'est un mélange d'émotions. D'un côté, j'aurais aimé ne pas jouer ce match. Mais de l'autre, ça va être bien de revenir au Bernabeu, à la maison », a déclaré l’international espagnol après le second tirage de l’UEFA. Toutefois, Ramos ne compte pas faire de cadeau à la Maison-Blanche puisqu’il entend défendre crânement ses nouvelles couleurs.

Ramos prêt à mourir pour le PSG face au Real

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a quitté librement le Real Madrid pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain lors du mercato estival passé. Faute d’accord avec la direction madrilène pour un renouvellement de son bail, le Champion du monde 2010 a été contraint de faire ses valises et aller tenter une nouvelle aventure loin de son club de coeur. Lié au PSG jusqu’en juin 2023, l’ancien pensionnaire du FC Séville entend défendre ses nouvelles couleurs le 15 février prochain, lors du match aller au Parc des Princes, avant le retour le 9 mars suivant, au Santiago Bernabeu.

« J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça. Mais il faut regarder le présent. Je suis un joueur du PSG et maintenant, il faut que je défende les couleurs de mon équipe, et s'il faut mourir pour le PSG, je le ferai. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie. Ce sera un match très dur. Le Real Madrid traverse une bonne période. Il reste des mois pour préparer ce match. Pour tous les amoureux du football, c’est un très grand duel. Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi », a précisé Sergio Ramos.

La bande à Karim Benzema est donc prévenue.