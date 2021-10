Real Madrid : Karim Benzema marque et rentre dans l'histoire du club

Publié par Thomas le 20 octobre 2021 à 12:21

Impressionnant depuis le début de saison, Karim Benzema a encore livré une prestation remarquable ce mardi en Ligue des champions contre le Chakhtar Donetsk. En inscrivant un but dans les derniers instants de la rencontre, l’attaquant des Bleus est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid. Jamais le Ballon d’Or n’a été si proche de lui.

Real Madrid : Benzema, 4e meilleur buteur de l’histoire

Si les Merengues réalisaient un début de campagne de Ligue des champions en dents de scie, un homme a su remettre l’écurie dans le droit chemin ce mardi, Karim Benzema. Tout juste auréolé de son premier trophée en Bleus, l’attaquant du Real a été omniprésent contre une apathique équipe du Chakhtar. À l’extérieur, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à coller une manita grâce notamment à deux buts de Vinicius, qui semble avoir réglé ses problèmes de finitions aperçus les saisons passées.

La soirée ne pouvait être totalement parfaite sans un but dans les arrêts de jeu du nueve, qui signe ce soir-là son deuxième but en Ligue des champions et son onzième toutes compétions confondues. Stratosphérique avec l'Équipe de France en Nations League, Benzema est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid, en devenant le 4e meilleur buteur de son histoire.

Avec 290 buts sous la tunique blanche, KB9 confirme son statut de légende du club, lui qui jouit d’une confiance sans faille de la part de ses dirigeants, qui avaient souhaité le prolonger avant la reprise, pour témoigner de leur totale confiance. Ex æquo avec Carlos Santillana, Benzema peut espérer atteindre les reccords de Di Stefano (307) 3e, et de Raúl (323) 2e.

« Ça fait toujours du bien de marquer, de se rapprocher des plus grands, mais pour moi le plus important c’est de prendre du plaisir, comme je l’ai fait ce soir sur le terrain », a déclaré le buteur tricolore au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. « Et à chaque fois si je peux marquer ou faire des passes décisives ce n’est que du bonus. » Prochaine étape pour le Français, le Ballon d’Or 2021. Avec déjà 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs, l’ancien Lyonnais peut se permettre d’espérer remporter la récompense suprême.