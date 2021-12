OL Mercato : Une recrue estivale lyonnaise regrette son choix

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 23:05

Première recrue estivale de l’ OL, Damien Da Silva est frustré pour son faible temps de jeu. Il semble regretter son départ du Stade Rennais.

OL : Damien Da Silva se plaint de son temps de jeu

Damien Da Silva a quitté le Stade Rennais en fin de saison dernière à l’issue de son contrat. Il s’est engagé avec l’ OL librement jusqu'en 2023. Mais depuis le début de la saison, il joue très peu. Le nouveau défenseur de l'Olympique Lyonnais n’est pas du tout satisfait de son temps de jeu sous les ordres de Peter Bosz. Il l’a fait savoir dans ses propos confiés à Sud Ouest. « J’avais l’habitude de jouer régulièrement partout où je suis passé », a-t-il rappelé.

« Moins jouer change un peu les choses », a-t-il souligné. Entre juillet 2018 et mai 2021, le joueur de 33 ans a pris part à 118 matches sous les couleurs du SRFC dont 88 en Ligue 1. En quatre saisons au SM Caen, il a disputé 137 matches toutes compétitions confondues. Depuis qu’il est à l’ OL, Damien Da Silva a joué seulement 10 matches, soit 6 en championnat pour 3 titularisations et 4 en Ligue Europa. Et il est mécontent de son temps de jeu. « Je ne m’y fais pas du tout. Ce n’est pas une situation qui me plaît », a déclaré l’arrière central, contraint de montrer un bon état d’esprit : « J’essaie, en discutant avec certains joueurs, en participant aux conversations, d’apporter ma pierre. »

Le défenseur victime des choix de Peter Bosz

Il faut dire que l’ancien joueur du Stade Rennais est victime des choix de Peter Bosz qui préfère Jérôme Boateng, la recrue arrivée libre du Bayern Munich le même été dernier. Notons que Damien Da Silva a disputé le dernier match de l’ OL contre le LOSC (0-0), en entier. Il profite ainsi de la blessure de Sinaly Diomandé, puis de Jason Denayer pour glaner du temps de jeu.