FC Nantes Mercato : Un crack du FCN envoyé à Liverpool !

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 23:35

Meilleur buteur du FC Nantes, Ludovic Blas pourrait rapporter gros au club en cas de transfert. L’un de ses coéquipiers le voit à Liverpool !

FC Nantes : Blas comparé à Salah, Mané ou Firmino de Liverpool

En grande forme et décisif avec le FC Nantes cette saison, Ludovic Blas a attiré l’attention de clubs étrangers sur lui, notamment le RB Leipzig en Bundesliga. Son nom est aussi associé au LOSC en Ligue 1. Le milieu offensif nantais serait très apprécié de Jocelyn Gourvennec qui l’a eu sous ses ordres à l’EA Guingamp, lors des saisons 2015-2016 et 2018-2019.

Au sein du FCN, le milieu offensif séduit également ses propres coéquipiers par ses performances. Selon Pedro Chirivella, ancien joueur de Liverpool, Ludovic Blas a le talent et les qualités techniques pour jouer en Premier League. Le joueur formé chez les Reds (2013-2015), qui a côtoyé les stars du club anglais avoue que le N°10 du FC Nantes n’a rien à envier à ces derniers.

Dans un entretien accordé à So Foot, le milieu de terrain espagnol du FC Nantes n’a pas hésité à comparer son coéquipier aux joueurs de top niveau mondial de Liverpool. « En talent pur, je retiens avant tout Ludovic Blas. J’ai joué avec Coutinho, Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané, je sais ce dont ils sont capables. Et quand je vois ce que fait "Ludo" à l’entraînement ou en match, il n’a rien à leur envier en matière de talent », a déclaré Pedro Chirivella.

Ludovic Blas n'a connu que Guingamp et le FCN

Ludovic Blas (24 ans) a joué à l’En Avant de Guingamp entre 2015 et 2019, avant son arrivée le FC Nantes en septembre 2019. Il n’a donc pas encore jouer en dehors de la France où il totalise 180 matches en Ligue 1. Avec 9 buts en championnat, il est le 4e meilleur buteur de la L1 après 18 journées. Comparer le natif des Hauts-de-Seine aux grosses pointures citées est donc un peu prétentieux !