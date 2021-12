ASSE Mercato : Vers un premier choix fort de Dupraz en attaque ?

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2021 à 14:05

Seule recrue estivale de l’ ASSE, Ignacio Ramirez a été écarté par Claude Puel. Le nouveau coach Pascal Dupraz pourrait lui donner du temps de jeu.

ASSE : Pascal Dupraz va-t-il relancer Ignacio Ramirez ?

Recruté par l’ ASSE à Liverpool FC de Montevideo en Uruguay en fin du mercato estival dernier, Ignacio Ramirez n’a pas réussi à convaincre Claude Puel qui avait pourtant validé son recrutement. Nommé officiellement mardi, avec pour mission de maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, Pascal Dupraz aura besoin de joueurs déterminés et impliqués afin d’aller chercher des victoires. Il est possible qu’il sorte Ignacio Ramirez du groupe de la réserve pour le lancer. L'Insider Mohamed Toubache-Ter croit savoir que le nouvel entraîneur de l’ ASSE « sent quelque chose » avec l’avant-centre uruguayen.

Le nouvel entraîneur des Verts dirigera son premier match, dimanche (13h45), face à Lyon La Duchère en 32e de finale de la Coupe de France. Un match que Pascal Dupraz veut absolument gagner pour donner un déclic. « Une première mission : remporter le premier match que nous avons à disputer », a-t-il indiqué en conférence de presse, lors de sa présentation officielle.

Serial buteur à Liverpool et flop à l'AS Saint-Étienne

Ignacio Ramirez a été recruté par Claude Puel pour une saison. Il est en effet prêté à l' ASSE pour l’exercice 2021-2022. Il s’agit d’un prêt payant d’une valeur de 300 000 € selon Transfermarkt. Cependant, ses premiers pas avec l’équipe professionnelle n’ont pas été satisfaisants aux yeux de l’ancien coach des Stéphanois. L’attaquant de 24 ans a fait cinq brèves apparitions en Ligue 1, pour une seule titularisation et 0 but. Il a cumulé précisément 123 minutes de jeu, avant d’être envoyé en équipe réserve.

Ignacio Ramirez était pourtant un joueur décisif dans son pays natal (Uruguay) avant son arrivée en Europe. En 166 matches disputés sous le maillot de Liverpool FC, il a marqué 85 buts et a délivré 17 passes décisives, toutes compétitions confondues.