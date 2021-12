AS Monaco Mercato : L’ASM prévient Chelsea pour Tchouaméni

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 02:15

Alors que Chelsea ne lâche plus Aurélien Tchouaméni d’une semelle, l’AS Monaco prend son temps et attend une grosse offre pour se décider.

L'AS Monaco attend un gros chèque pour Tchouaméni

Auteur d’une grosse saison dernière, Aurélien Tchouaméni a crevé l’écran. Et il a séduit logiquement de grosses écuries européennes, notamment Chelsea FC. Le club de Premier League s’active d’ailleurs pour le transférer cet hiver. Face à l’intérêt des Blues, la direction de l’ASM n’est pas du tout perturbée. Elle attend une offre colossale, afin de se décider à cesser son talentueux jeune joueur, en janvier ou l'été prochain très probablement.

« Aurélien Tchouaméni peut être considéré comme un joueur de haut niveau, nous aimerions le garder. Le prix ? Il est aussi cher que notre Grand Casino », a précisé le directeur sportif des Monégasques Paul Mitchell, dans les colonnes de Tuttosport, d'après des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Chelsea prêt à mettre le prix pour s'offrir le néo-Tricolore ?

Selon les informations du journaliste transalpin, Chelsea admet que la valeur marchande du joueur formé à Bordeaux a grimpé parce qu’il est performant avec l’AS Monaco et désormais international Tricolore (7 sélections depuis août 2021). Le confrère italien assure que « Chelsea est toujours intéressé », mais sait qu’Aurélien Tchouaméni « n’est plus disponible pour 40 à 45 millions d'euros comme l'été dernier ».

Patron de l’entrejeu des Monégasques aux côtés de Youssouf Fofana (22 ans), le N°8 est lié au club du Rocher jusqu’en juin 2024 et sa cote est évaluée à 40 M€ au moins. Pour rappel, il avait été acheté chez les Girondins de Bordeaux à 18 M€ en janvier 2020. Cette saison, le natif de Rouen a fait 26 apparitions, toutes compétitions confondues, soit 17 en Ligue 1, 5 en phase de poule de la Ligue Europa, 4 lors des qualifications en Ligue des champions.